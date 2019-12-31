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    Журналист Скира: «ПСЖ» предложил Эриксену 5-летний контракт с зарплатой 12 миллионов

    Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может перейти в «ПСЖ».

    По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, парижане предложили футболисту контракт до 2025 года с зарплатой 12 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

    Также предметный интерес к датчанину проявляет «Интер».

    • Летом Эриксен станет свободным агентом.
    • В текущем сезоне хавбек провел за «Тоттенхэм» 23 матча, забил три гола и сделал три ассиста.

    Источник: Твиттер Николо Скиры

    Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (51,1 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

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