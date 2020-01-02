Журналист Скира: «ПСЖ» предложил Эриксену 5-летний контракт с зарплатой 12 миллионов

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может перейти в «ПСЖ».
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, парижане предложили футболисту контракт до 2025 года с зарплатой 12 миллионов евро за сезон плюс бонусы.
Также предметный интерес к датчанину проявляет «Интер».
- Летом Эриксен станет свободным агентом.
- В текущем сезоне хавбек провел за «Тоттенхэм» 23 матча, забил три гола и сделал три ассиста.
Источник: Твиттер Николо Скиры
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