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  • Журналист Скира: «ПСЖ» предложил Эриксену 5-летний контракт с зарплатой 12 миллионов

Журналист Скира: «ПСЖ» предложил Эриксену 5-летний контракт с зарплатой 12 миллионов

2 января 2020, 08:40
7

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может перейти в «ПСЖ».

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, парижане предложили футболисту контракт до 2025 года с зарплатой 12 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

Также предметный интерес к датчанину проявляет «Интер».

  • Летом Эриксен станет свободным агентом.
  • В текущем сезоне хавбек провел за «Тоттенхэм» 23 матча, забил три гола и сделал три ассиста.

Источник: Твиттер Николо Скиры

Журналист La Gazzetta dello Sport. Публикует в своем твиттере (51,1 тысячи подписчиков) инсайды о трансферах в футболе.

Франция. Лига 1 Англия. Премьер-лига ПСЖ Тоттенхэм Эриксен Кристиан
Комментарии (7)
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Cules2013
1577985655
И толку? Замаринуется там. В лучшем случае будет, как условный Ди Мария - уровень сохранил, стата неплохая, но реально кроме внутренних французских трофеев похвастаться не чем. С ТТХ был шанс больший взять ЛЧ, чем с ПСЖ. Переходить только ради бабала и статуса чемпиона Франции? Вроде бы Кристиан хотел трофеи настоящие выигрывать. Или нет?
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Masteralex
1578025533
12 млн евро за сезон это те деньги, которые ему может предложить и Тоттенхэм, это даже не топ-10 английских зарплат, а игрок топовый точно!
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