Журналист Скира: «ПСЖ» предложил Эриксену 5-летний контракт с зарплатой 12 миллионов

Полузащитник «Тоттенхэма» Кристиан Эриксен может перейти в «ПСЖ».

По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, парижане предложили футболисту контракт до 2025 года с зарплатой 12 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

Также предметный интерес к датчанину проявляет «Интер».