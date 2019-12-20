Яя Туре – о расизме: «Болельщики сейчас глупее, чем раньше. Это шокирует, потому что идет 2019 год»

Полузащитник «Циндао Хайню» Яя Туре высказался об интеллекте футбольных болельщиков.

«Я общался с ФИФА, потому что расизм это очень важная проблема. Добиться победы в этом деле будет непросто, это займет много времени. Болельщики и люди сейчас глупее, чем раньше. Конечно, это шокирует, потому что сейчас 2019 год. К 2020-му, к 2025 году у нас появятся дети – что мы будем делать тогда? Так не может продолжаться», – заявил Туре.

Туре наиболее известен по выступлениям за «Барселону» и «Манчестер Сити».

Хавбек собирается после завершения карьеры присоединиться к ФИФА для борьбы с расизмом.

Яя Туре запретил сыну заниматься футболом из-за расизма



