Яя Туре – о расизме: «Болельщики сейчас глупее, чем раньше. Это шокирует, потому что идет 2019 год»

Гавно б.л.я.д.ь. Ты походу сам тупой, если так обобщаешь. Мне вот лично похер, белый ты или негритос, но могу сказать одно, в Африке твоей, в некоторых странах людей убивают, тупо за то, что они белые. Ну сидел бы в своём Кот-Дивуаре, получал бы копейки, но на жизнь в Африке хватало бы, чего же ты к белым, глупым, людям приехал? За деньгами, за славой? На своём континенте наведи порядок сначала, потом тут открывай пасть. Я не расист, не нацист, но вот это нытьё порядком з.а.е.б.а.л.о.
Полузащитник «Циндао Хайню» Яя Туре высказался об интеллекте футбольных болельщиков.
«Я общался с ФИФА, потому что расизм это очень важная проблема. Добиться победы в этом деле будет непросто, это займет много времени. Болельщики и люди сейчас глупее, чем раньше. Конечно, это шокирует, потому что сейчас 2019 год. К 2020-му, к 2025 году у нас появятся дети – что мы будем делать тогда? Так не может продолжаться», – заявил Туре.
- Туре наиболее известен по выступлениям за «Барселону» и «Манчестер Сити».
- Хавбек собирается после завершения карьеры присоединиться к ФИФА для борьбы с расизмом.
Яя Туре запретил сыну заниматься футболом из-за расизма