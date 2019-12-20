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  • Яя Туре – о расизме: «Болельщики сейчас глупее, чем раньше. Это шокирует, потому что идет 2019 год»

Яя Туре – о расизме: «Болельщики сейчас глупее, чем раньше. Это шокирует, потому что идет 2019 год»

20 декабря 2019, 13:41
6

Полузащитник «Циндао Хайню» Яя Туре высказался об интеллекте футбольных болельщиков.

«Я общался с ФИФА, потому что расизм это очень важная проблема. Добиться победы в этом деле будет непросто, это займет много времени. Болельщики и люди сейчас глупее, чем раньше. Конечно, это шокирует, потому что сейчас 2019 год. К 2020-му, к 2025 году у нас появятся дети – что мы будем делать тогда? Так не может продолжаться», – заявил Туре.

Яя Туре запретил сыну заниматься футболом из-за расизма


Источник: BBC
Весь мир Манчестер Сити Барселона Туре Яя
Комментарии (6)
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Давид59
1576839167
Он очень интересно поступил, запретив сыну заниматься футболом. Значит нигде расизма нет, кроме как в футболе.
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Valeron2790
1576839669
Гавно б.л.я.д.ь. Ты походу сам тупой, если так обобщаешь. Мне вот лично похер, белый ты или негритос, но могу сказать одно, в Африке твоей, в некоторых странах людей убивают, тупо за то, что они белые. Ну сидел бы в своём Кот-Дивуаре, получал бы копейки, но на жизнь в Африке хватало бы, чего же ты к белым, глупым, людям приехал? За деньгами, за славой? На своём континенте наведи порядок сначала, потом тут открывай пасть. Я не расист, не нацист, но вот это нытьё порядком з.а.е.б.а.л.о.
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yurdin
1576849718
Обычная реакция на банан. Если реагирует, как яЯ, то это провокатор. Кто опять этому ...(не хорошему человеку) банан показал?
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Kulimen
1576849882
Яя осталось лишь обвинить Россию в причастности к расизму во всем мировом сообществе.
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Aviator
1576862526
А что игроки стали умнее?
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Кнут Юхансон
1576863678
Негром называть нельзя, а миллионы людей глупыми, называть можно .
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