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    Яя Туре – о расизме: «Болельщики сейчас глупее, чем раньше. Это шокирует, потому что идет 2019 год»

    Полузащитник «Циндао Хайню» Яя Туре высказался об интеллекте футбольных болельщиков.

    «Я общался с ФИФА, потому что расизм это очень важная проблема. Добиться победы в этом деле будет непросто, это займет много времени. Болельщики и люди сейчас глупее, чем раньше. Конечно, это шокирует, потому что сейчас 2019 год. К 2020-му, к 2025 году у нас появятся дети – что мы будем делать тогда? Так не может продолжаться», – заявил Туре.

    Яя Туре запретил сыну заниматься футболом из-за расизма


    Источник: BBC

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    Сегодня, 13:41
    Комментарии3
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      Рейтинг: +405

      Valeron2790 1 час назад

      Гавно б.л.я.д.ь. Ты походу сам тупой, если так обобщаешь. Мне вот лично похер, белый ты или негритос, но могу сказать одно, в Африке твоей, в некоторых странах людей убивают, тупо за то, что они белые. Ну сидел бы в своём Кот-Дивуаре, получал бы копейки, но на жизнь в Африке хватало бы, чего же ты к белым, глупым, людям приехал? За деньгами, за славой? На своём континенте наведи порядок сначала, потом тут открывай пасть. Я не расист, не нацист, но вот это нытьё порядком з.а.е.б.а.л.о.

      4
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      Рейтинг: +1940

      Борат 1 час назад

      жалко яю туре, он вынужден от заката до рассвета в кандалах работать на белого господина.

      0
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      Рейтинг: +1274

      Давид59 2 часа назад

      Он очень интересно поступил, запретив сыну заниматься футболом. Значит нигде расизма нет, кроме как в футболе.

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