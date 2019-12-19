Яя Туре запретил сыну заниматься футболом из-за расизма

Полузащитник «Циндао Хайню» Яя Туре рассказал, что из-за расизма он не разрешил своему сыну стать футболистом.
«Расизм все время причиняет мне боль. Мой ребенок хочет играть в футбол и хочет стать футболистом, но я сказал ему: «Нет, ты не можешь этого сделать». Я должен принять это. Я не позволил ему играть в футбол. Почему? Из-за таких вещей», – сказал ивуариец.
- Туре наиболее известен по выступлениям за «Барселону» и «Манчестер Сити».
- Хавбек собирается после завершения карьеры присоединиться к ФИФА для борьбы с расизмом.
Источник: L’Equipe