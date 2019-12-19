Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Яя Туре запретил сыну заниматься футболом из-за расизма

19 декабря 2019, 22:16
18

Полузащитник «Циндао Хайню» Яя Туре рассказал, что из-за расизма он не разрешил своему сыну стать футболистом.

«Расизм все время причиняет мне боль. Мой ребенок хочет играть в футбол и хочет стать футболистом, но я сказал ему: «Нет, ты не можешь этого сделать». Я должен принять это. Я не позволил ему играть в футбол. Почему? Из-за таких вещей», – сказал ивуариец.

Источник: L’Equipe
Азия Туре Яя
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Октавиус
1576783603
расизм головного мозга
Ответить
bset
1576784668
Какой-то больной парень. Настолько тупой, что не думает, что, пока сын дойдет до взрослого футбола, расизма уже никакого не будет. Сразу видно, что собирается громкие лозунги задвигать, а не реальные проблемы решать.
Ответить
Kalida
1576786367
насколько я помню, Яя везде видит расизм, даже там, где его нет. Маразматик
Ответить
DeStar
1576786376
Боже совсем крыша поехала? ему бы полечиться для начала, а потом уже метить на всякие посты. может утопишь сына потому что в мире есть расизм?Чего ему жиить то в таком грубом расистском мире? грубо, но млять это факт.
Ответить
DOCTOR PENALTY
1576790578
Белее он от этого не станет...
Ответить
кошмарик
1576791248
сынуля, нафиг тебе футбол? иди торгуй наркотой..
Ответить
Томик
1576792400
Да, да - правильно всё сделал. Пусть на плантациях с сахарным тростником работает, в футболе слишком много расизма.
Ответить
AtticusFinch1
1576794006
Во избежание расизма - негра с поля
Ответить
АртурZaСМ
1576831488
Этот Яя полный д.....б...
Ответить
ItalianFootball
1576832048
Ага. Голову в песок. То есть будет библиотекарем и все будет путём ?
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+