Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    2 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    3 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву

    Яя Туре запретил сыну заниматься футболом из-за расизма

    Полузащитник «Циндао Хайню» Яя Туре рассказал, что из-за расизма он не разрешил своему сыну стать футболистом.

    «Расизм все время причиняет мне боль. Мой ребенок хочет играть в футбол и хочет стать футболистом, но я сказал ему: «Нет, ты не можешь этого сделать». Я должен принять это. Я не позволил ему играть в футбол. Почему? Из-за таких вещей», – сказал ивуариец.

    Источник: L’Equipe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:16
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8971

      DeStar 14 минут назад

      Боже совсем крыша поехала? ему бы полечиться для начала, а потом уже метить на всякие посты. может утопишь сына потому что в мире есть расизм?Чего ему жиить то в таком грубом расистском мире? грубо, но млять это факт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +185

      Kalida 14 минут назад

      насколько я помню, Яя везде видит расизм, даже там, где его нет. Маразматик

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6168

      Asbjorn 14 минут назад

      Дебил,по другому не могу сказать,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1928

      Борат 35 минут назад

      Правильно!
      Пускай лучше на плантации бананы собирает ну или в штольне добывает уголь!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +321

      АКМ-74У 36 минут назад

      Не сыну надо запрещать а себе, подай сыну пример! А сын потом сам решит, кто дурак.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1100

      solodealer 39 минут назад

      ПРИСКОРБНО....
      полагаю, Туре знает о чём говорит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13186

      bset 42 минуты назад

      Какой-то больной парень. Настолько тупой, что не думает, что, пока сын дойдет до взрослого футбола, расизма уже никакого не будет. Сразу видно, что собирается громкие лозунги задвигать, а не реальные проблемы решать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Drapik 51 минуту назад

      пусть едет на родину и играет, там тоже есть футбол и все антирасисты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7133

      ivanthebest 56 минут назад

      Кукухой парень совсем тронулся... Ещё и до власти пытается дорваться. Ему нужна психологическая терапия, а не кресло в УЕФА.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +146

      elessar arnor 58 минут назад

      кидай белым и желтым ответку, нигер

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106833
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74857
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru