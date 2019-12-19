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  • Аршавин: «Когда появятся Малком и Кокорин, «Зенит» начнет играть в другой футбол»

Аршавин: «Когда появятся Малком и Кокорин, «Зенит» начнет играть в другой футбол»

19 декабря 2019, 14:31
12

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал игру петербургской команды в осенней части сезона.

«Зенит» играет в простой футбол? Наверное, я чаще всех о нем говорю, появляясь на телевидении. Я тоже говорю, что у команды простой футбол, но он приносит результат. Но, может быть, для данного подбора игроков этот футбол самый эффективный. Почему бы и нет?

Когда, надеюсь, появятся Малком и Кокорин, то и «Зенит» начнет играть в другой футбол. Многое зависит от игроков. Вы не можете научить футболиста, который не умеет отдавать тонкий пас. Уже поздно это делать. Должны быть такие футболисты, а в «Зените» их нет. Кокорин? Не знаю, сможет ли он вернуться на свой уровень, но очень надеюсь и верю в это», – сказал Аршавин.

  • В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» после 19-ти туров лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 10 очков.
  • Питерцы вылетели из Лиги чемпионов, заняли последнее место в группе.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Кокорин Александр Малком
Комментарии (12)
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Павелий
1576760125
Зениту нужна губозакатывательная машинка.
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Alex Flash
1576761091
Когда у Зенита отнимут сиську Газпрома будет совсем другой разговор
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TOL47
1576761980
Одни надежды, игра гавно, подождем доживем и может увидим улучшение*****
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Hektor 84
1576763924
Сомнительно. Оба уже давно не играют. Особенно кокоша
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erma
1576766202
Проблема ведь не только в отсутствии ярких индивидуальностей (в отношении Кокорина и это сомнительно), а в отсутствии сколько-нибудь осмысленной командной игры. Опять подписали Богданыча, ожидаю, что в конце будущей евроосени опять будет то же самое: "Не повезло", "У Зенита нет конкуренции во внутреннем чемпионате" и т.д. Короче, жизнь ничему не учит, а это уже проблема с мозгами.
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Давид59
1576767402
Есть такая пословица - не стреляйте в пианиста, он играет как может. Этот состав Зенита играет как может. Лучше они не могут
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river31
1576769737
Что, Зенит завяжет с РПЛ?)))
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ААМ
1576773603
Надеюсь, но многое зависит от их формы.
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polt
1576779685
Твои слова, да богу в уши. Надоел этот занудный футбол от Зенита и Семака.
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Иван Петров 1986
1576821060
Как на зоне.
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