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    Аршавин: «Когда появятся Малком и Кокорин, «Зенит» начнет играть в другой футбол»

    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал игру петербургской команды в осенней части сезона.

    «Зенит» играет в простой футбол? Наверное, я чаще всех о нем говорю, появляясь на телевидении. Я тоже говорю, что у команды простой футбол, но он приносит результат. Но, может быть, для данного подбора игроков этот футбол самый эффективный. Почему бы и нет?

    Когда, надеюсь, появятся Малком и Кокорин, то и «Зенит» начнет играть в другой футбол. Многое зависит от игроков. Вы не можете научить футболиста, который не умеет отдавать тонкий пас. Уже поздно это делать. Должны быть такие футболисты, а в «Зените» их нет. Кокорин? Не знаю, сможет ли он вернуться на свой уровень, но очень надеюсь и верю в это», – сказал Аршавин.

    • В текущем розыгрыше РПЛ «Зенит» после 19-ти туров лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента на 10 очков.
    • Питерцы вылетели из Лиги чемпионов, заняли последнее место в группе.

    Источник: «Чемпионат»

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