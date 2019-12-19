Аршавин: «Когда появятся Малком и Кокорин, «Зенит» начнет играть в другой футбол»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал игру петербургской команды в осенней части сезона.

«Зенит» играет в простой футбол? Наверное, я чаще всех о нем говорю, появляясь на телевидении. Я тоже говорю, что у команды простой футбол, но он приносит результат. Но, может быть, для данного подбора игроков этот футбол самый эффективный. Почему бы и нет?

Когда, надеюсь, появятся Малком и Кокорин, то и «Зенит» начнет играть в другой футбол. Многое зависит от игроков. Вы не можете научить футболиста, который не умеет отдавать тонкий пас. Уже поздно это делать. Должны быть такие футболисты, а в «Зените» их нет. Кокорин? Не знаю, сможет ли он вернуться на свой уровень, но очень надеюсь и верю в это», – сказал Аршавин.