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    Президент «Атлетико» Сересо: «Ливерпуль» – замечательная команда, но у нас есть Облак»

    Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где в пару к мадридцам достался «Ливерпуль».

    «Думаю, что голова должна кружиться у «Ливерпуля». Мы знали, что можем сыграть с «Ливерпулем» или кем-то другим.

    Мы не впервые можем обыграть их – такое уже было в Лиге Европы. Это замечательная команда, но у нас есть Облак», – отметил Сересо.

    • В последний раз «Атлетико» и «Ливерпуль» встречались в полуфинале Лиги Европы-2009/10.
    • Тогда мадридский клуб выиграл по сумме двух встреч благодаря голу в гостях (2:2) и вышел в финал турнира.
    • В финале «Атлетико» обыграл «Фулхэм» (2:1).

    ⚡ Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», «Ливерпуль» – с «Атлетико»

    Источник: Marca

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1376

      Dizayner 2 минуты назад

      ага и яйца симеоне)) что за бред несет президент клуба?

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      Рейтинг: +8948

      Cules2013 32 минуты назад

      Какой бред... во-первых, где ЛЕ, а где ЛЧ. во-вторых, дружина Клоппа из года в год всё сильнее, а Атлетико последние годы, скорее, напротив, слабеет. в-третьих, Симеоне 8 лет выстраивает игру команды, а Сересо считает, что главное достижение - это сейвы Облака? Кто их вообще допускает в руководство топ-клубами? Как ни почитаешь вью функционеров, так волосы дыбом встают, будто диванные эксперты, а не официальные лица. Это касается и правления Барсы, и клубов Бундеслиги, там вообще просто сборник перлов составлять можно...

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