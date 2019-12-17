Президент «Атлетико» Сересо: «Ливерпуль» – замечательная команда, но у нас есть Облак»

Президент «Атлетико» Энрике Сересо прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где в пару к мадридцам достался «Ливерпуль».

«Думаю, что голова должна кружиться у «Ливерпуля». Мы знали, что можем сыграть с «Ливерпулем» или кем-то другим.

Мы не впервые можем обыграть их – такое уже было в Лиге Европы. Это замечательная команда, но у нас есть Облак», – отметил Сересо.

В последний раз «Атлетико» и «Ливерпуль» встречались в полуфинале Лиги Европы-2009/10.

Тогда мадридский клуб выиграл по сумме двух встреч благодаря голу в гостях (2:2) и вышел в финал турнира.

В финале «Атлетико» обыграл «Фулхэм» (2:1).

⚡ Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», «Ливерпуль» – с «Атлетико»