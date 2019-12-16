Директор «Барселоны»: «Отнесемся к «Наполи» с должным уважением»

Директор «Барселоны» Гильермо Амор прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Все соперники были непростыми. Нельзя ходить и рассуждать, с кем бы ты хотел сыграть, а с кем, наоборот, не хотел. Это было бы неуважением. У каждого свое мнение по поводу жребия, это дело вкуса. Мы отнесемся к «Наполи» с должным уважением. Они только что поменяли тренера, так что посмотрим, с каким «Наполи» мы встретимся», – сказал Амор.

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