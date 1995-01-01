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    Директор «Барселоны»: «Отнесемся к «Наполи» с должным уважением»

    Директор «Барселоны» Гильермо Амор прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Все соперники были непростыми. Нельзя ходить и рассуждать, с кем бы ты хотел сыграть, а с кем, наоборот, не хотел. Это было бы неуважением. У каждого свое мнение по поводу жребия, это дело вкуса. Мы отнесемся к «Наполи» с должным уважением. Они только что поменяли тренера, так что посмотрим, с каким «Наполи» мы встретимся», – сказал Амор.

    ⚡ Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. «Реал» сыграет с «Манчестер Сити», «Ливерпуль» – с «Атлетико»

    Источник: сайт УЕФА

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