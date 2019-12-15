Главные новости дня. «Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ дома, ведя к перерыву, с 2009-го; Гвардиола летом может вернуться в «Барселону»

Слуцкий: «В Голландии меня любили и уважали. Один человек даже сказал: «Ощущение, что вас Путин прислал, чтобы создать позитивный образ русских».

Азар – фанатам «Челси»: «Вернусь, когда закончу в «Реале».

B Китае отменили трансляцию матча «Арсенал» – «Манчестер Сити» после слов Озила о притеснении уйгуров.

Раньери – первый тренер, выигравший четыре разных итальянских дерби. Он не уступил ни в одном таком матче.

Реднапп: «В мой первый день в «Тоттенхэме» с Павлюченко бегал переводчик. Он пробежал больше, чем Роман».

Express: Гвардиола летом может вернуться в «Барселону».

Роналду в последних 15-ти сезонах забил 10+ голов. Это рекорд.

Форварду «Рейнджерс» Морелосу показали вторую желтую карточку за кулак в адрес фанатов соперника.

«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ на своем поле, ведя к перерыву, с 2009 года.