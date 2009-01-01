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    Роналду в последних 15-ти сезонах забил 10+ голов. Это рекорд

    В очередном матче чемпионата Италии против «Удинезе» Криштиану Роналду оформил дубль. Теперь в нынешнем сезоне у футболиста 11 голов за клуб.

    Португалец стал первым игроком, который за последние 15 сезонов забил как минимум десять голов на клубном уровне. У Лионеля Месси, форварда «Барселоны», таких сезонов подряд сейчас 14.

    • В текущем сезоне во всех турнирах Роналду провел 19 матчей.
    • Роналду перешел в «Ювентус» в прошлом году из мадридского «Реала».
    • «Ювентус» лидирует в Серии А.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1063

      solodealer 10 минут назад

      КАК В ВОДУ ГЛЯДЕЛ!
      Началось....
      Недавно я на подобный материал про Месси (Месси – единственный игрок из топ-5 чемпионатов, забивший более десяти голов в последних 14 сезонах) НАПИСАЛ:
      "...А через пять лет выведут новую "рекордную" формулу, согласно которой Месси ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ ЛУЧШИМ? Например: за последние 20 сезонов никто на забивал в чемпионатах топ - 5 более 6 голов за сезон?...")))

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