Роналду в последних 15-ти сезонах забил 10+ голов. Это рекорд

КАК В ВОДУ ГЛЯДЕЛ!
Началось....
Недавно я на подобный материал про Месси (Месси – единственный игрок из топ-5 чемпионатов, забивший более десяти голов в последних 14 сезонах) НАПИСАЛ:
"...А через пять лет выведут новую "рекордную" формулу, согласно которой Месси ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ ЛУЧШИМ? Например: за последние 20 сезонов никто на забивал в чемпионатах топ - 5 более 6 голов за сезон?...")))
В очередном матче чемпионата Италии против «Удинезе» Криштиану Роналду оформил дубль. Теперь в нынешнем сезоне у футболиста 11 голов за клуб.
Португалец стал первым игроком, который за последние 15 сезонов забил как минимум десять голов на клубном уровне. У Лионеля Месси, форварда «Барселоны», таких сезонов подряд сейчас 14.