Роналду в последних 15-ти сезонах забил 10+ голов. Это рекорд

В очередном матче чемпионата Италии против «Удинезе» Криштиану Роналду оформил дубль. Теперь в нынешнем сезоне у футболиста 11 голов за клуб.

Португалец стал первым игроком, который за последние 15 сезонов забил как минимум десять голов на клубном уровне. У Лионеля Месси, форварда «Барселоны», таких сезонов подряд сейчас 14.