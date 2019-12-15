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Express: Гвардиола летом может вернуться в «Барселону»

15 декабря 2019, 17:50
14

Текущий сезон может стать для главного тренера Хосепа Гвардиолы последним в Англии. Как пишет газета Express, летом тренер может расторгнуть контракт с «Манчестер Сити» и вернуться в «Барселону».

Соглашение тренера с «Сити» действует до 2021 года, но имеет опцию окончания в следующем году. Ее тренер готов активировать ради возвращения в Каталонию.

  • Гвардиола работает с «Манчестер Сити» с 2016 года.
  • Тренер дважды взял с командой АПЛ.
  • С «Барселоной» Гвардиола брал Лигу чемпионов.

Источник: Express
Англия. Премьер-лига Испания. Примера Барселона Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (14)
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Ass_09
1576423761
Лучше в Баварию!!!
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ursosan
1576424818
Гвардиола явно сильнее Вальверде
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Saracen Jr
1576425846
Может. А может в Борисовский батэ пойти или во владисовтокский луч. И причём это даже вероятнее, чем возвращение в барсу, учитывая его отношения с бартомеу. Утка уткой корочи, чисто чтоб ленту хоть чем нить наполнить
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BarStep
1576427605
Вот это его темка! Давай возвращайся, а то не пойми во что клуб превратили после тебя..
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Proker
1576436428
Тут динарка решает эту тему.)
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portero
1576440767
Это конечно интересно, но это точно не связано с перевыборами президента клуба?
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koli4ka
1576448343
а вот с этого места помедленнее и поподробнее...
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Sterh
1576477682
Возвращайся!
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DyadyaWel
1576487462
При нынешнем руководстве это не возможно. Да и думаю игроков он старых уже не переделает, а он это любит. Так что это скорее утка.
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O-Z
1576602639
Рубин ищет тренера они обыгрывали Барселону.
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