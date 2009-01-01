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    Express: Гвардиола летом может вернуться в «Барселону»

    Текущий сезон может стать для главного тренера Хосепа Гвардиолы последним в Англии. Как пишет газета Express, летом тренер может расторгнуть контракт с «Манчестер Сити» и вернуться в «Барселону».

    Соглашение тренера с «Сити» действует до 2021 года, но имеет опцию окончания в следующем году. Ее тренер готов активировать ради возвращения в Каталонию.

    • Гвардиола работает с «Манчестер Сити» с 2016 года.
    • Тренер дважды взял с командой АПЛ.
    • С «Барселоной» Гвардиола брал Лигу чемпионов.

    Источник: Express

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