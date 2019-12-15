Express: Гвардиола летом может вернуться в «Барселону»

Текущий сезон может стать для главного тренера Хосепа Гвардиолы последним в Англии. Как пишет газета Express, летом тренер может расторгнуть контракт с «Манчестер Сити» и вернуться в «Барселону».

Соглашение тренера с «Сити» действует до 2021 года, но имеет опцию окончания в следующем году. Ее тренер готов активировать ради возвращения в Каталонию.