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  • «Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ на своем поле, ведя к перерыву, с 2009 года

«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ на своем поле, ведя к перерыву, с 2009 года

15 декабря 2019, 17:18
2

В 17-м туре АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Уотфорд» (2:0). На перерыв в матче ливерпульцы ушли, ведя в счете.

Таким образом, «Ливерпуль» не проигрывает дома в АПЛ с 2009 года, если он вел к перерыву. Последний раз такое поражение случилось в декабре указанного года, когда ливерпульцы не справились с «Арсеналом».

  • С 2009 года таких игр у «Ливерпуля» накопилось 100 – в АПЛ на своем поле, когда удалось не проиграть, ведя после первого тайма.
  • «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.
  • Команда отправилась на клубный чемпионат мира.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Ливерпуль
Комментарии (2)
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portero
1576441072
К новому году Ливер сможет уже праздновать чемпионство, отрыв увеличивается.
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zigbert
1576504919
Отрыв в 10 очков ,дает возможность Ливерпулю спокойно проводить вторую часть чемпионата.
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