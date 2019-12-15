«Ливерпуль» не проигрывает в АПЛ на своем поле, ведя к перерыву, с 2009 года

В 17-м туре АПЛ «Ливерпуль» дома победил «Уотфорд» (2:0). На перерыв в матче ливерпульцы ушли, ведя в счете.
Таким образом, «Ливерпуль» не проигрывает дома в АПЛ с 2009 года, если он вел к перерыву. Последний раз такое поражение случилось в декабре указанного года, когда ливерпульцы не справились с «Арсеналом».
- С 2009 года таких игр у «Ливерпуля» накопилось 100 – в АПЛ на своем поле, когда удалось не проиграть, ведя после первого тайма.
- «Ливерпуль» лидирует в АПЛ.
- Команда отправилась на клубный чемпионат мира.
Источник: Бомбардир.ру