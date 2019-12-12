Месси – о Класико: «Ожидаю увидеть очень сильный и стабильный «Реал»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился ожиданиями от перенесенного матча 10-го тура Примеры против «Реала».

«Я ожидаю увидеть очень сильный и стабильный «Реал», как это было в последнее время. Класико – это всегда отдельные матчи, особые игры, в которых не имеет значения, на каком месте находятся клубы. Обе команды в хорошей форме», – сказал Месси.