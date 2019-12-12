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  • Месси – о Класико: «Ожидаю увидеть очень сильный и стабильный «Реал»

Месси – о Класико: «Ожидаю увидеть очень сильный и стабильный «Реал»

12 декабря 2019, 10:26
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился ожиданиями от перенесенного матча 10-го тура Примеры против «Реала».

«Я ожидаю увидеть очень сильный и стабильный «Реал», как это было в последнее время. Класико – это всегда отдельные матчи, особые игры, в которых не имеет значения, на каком месте находятся клубы. Обе команды в хорошей форме», – сказал Месси.

  • Матч состоится 18 декабря.
  • Игру перенесли из-за протестов в Каталонии.
  • В 15 турах чемпионата «Реал» и «Барса» набрали по 34 очка и делят лидерство в турнирной таблице.

Источник: AS
Испания. Примера Барселона Реал Месси Лионель
Комментарии (1)
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Proker
1576162282
Реал не стабильный и не сильный,они не предсказуемый ....
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