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    Месси – о Класико: «Ожидаю увидеть очень сильный и стабильный «Реал»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси поделился ожиданиями от перенесенного матча 10-го тура Примеры против «Реала».

    «Я ожидаю увидеть очень сильный и стабильный «Реал», как это было в последнее время. Класико – это всегда отдельные матчи, особые игры, в которых не имеет значения, на каком месте находятся клубы. Обе команды в хорошей форме», – сказал Месси.

    • Матч состоится 18 декабря.
    • Игру перенесли из-за протестов в Каталонии.
    • В 15 турах чемпионата «Реал» и «Барса» набрали по 34 очка и делят лидерство в турнирной таблице.

    Источник: AS

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