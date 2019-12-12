Роналду: «Люблю Лигу чемпионов, это мой турнир»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду дал комментарии после победы над «Байером» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Туринцы выиграли со счетом 2:0.

Португальский форвард открыл счет в этом поединке.

В ЛЧ он забил 128 голов в 168 матчах.

«Что ж, позади очередной вечер Лиги чемпионов. Это мой турнир, люблю его, мне нравится здесь играть. Но главное – это команда. Во втором тайме мы играли превосходно и забили два гола.

Мы прошли групповой этап без единого поражения и выиграли группу, так что рады своему достижению и с уверенностью смотрим в будущее.

Матчи плей-офф будут трудными. Мы попали в трудную группу и играли с очень непростыми командами, но мы уверены в себе и с нетерпением ждем следующей стадии. Мы с большим уважением относимся ко всем оставшимся в турнире командам. Знаем, что жеребьевка будет непростой. Давайте подождем и посмотрим, кто нам достанется», – сказал Роналду.