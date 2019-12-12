Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роналду: «Люблю Лигу чемпионов, это мой турнир»

12 декабря 2019, 06:37
4

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду дал комментарии после победы над «Байером» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

  • Туринцы выиграли со счетом 2:0.
  • Португальский форвард открыл счет в этом поединке.
  • В ЛЧ он забил 128 голов в 168 матчах.

«Что ж, позади очередной вечер Лиги чемпионов. Это мой турнир, люблю его, мне нравится здесь играть. Но главное – это команда. Во втором тайме мы играли превосходно и забили два гола.

Мы прошли групповой этап без единого поражения и выиграли группу, так что рады своему достижению и с уверенностью смотрим в будущее.

Матчи плей-офф будут трудными. Мы попали в трудную группу и играли с очень непростыми командами, но мы уверены в себе и с нетерпением ждем следующей стадии. Мы с большим уважением относимся ко всем оставшимся в турнире командам. Знаем, что жеребьевка будет непростой. Давайте подождем и посмотрим, кто нам достанется», – сказал Роналду.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Decorhome
1576131966
Хорошие противостояния нас ожидают
Ответить
Dizayner
1576133705
вот попадете на реал и будет тебе счастье
Ответить
Давид59
1576136695
Ты прав Криштиану! Это твой турнир. Ну уж точно не наш ;((
Ответить
Кузьмич на трибуне
1576143795
Было бы очень интересно увидеть очередной раз этот кубок в твоих руках. За одно и Буфону помог бы выиграть такой дорогой трофей.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+