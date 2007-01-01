Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    Тест для трансформеров: какой вы российский стадион?
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому

    Роналду: «Люблю Лигу чемпионов, это мой турнир»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду дал комментарии после победы над «Байером» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    • Туринцы выиграли со счетом 2:0.
    • Португальский форвард открыл счет в этом поединке.
    • В ЛЧ он забил 128 голов в 168 матчах.

    «Что ж, позади очередной вечер Лиги чемпионов. Это мой турнир, люблю его, мне нравится здесь играть. Но главное – это команда. Во втором тайме мы играли превосходно и забили два гола.

    Мы прошли групповой этап без единого поражения и выиграли группу, так что рады своему достижению и с уверенностью смотрим в будущее.

    Матчи плей-офф будут трудными. Мы попали в трудную группу и играли с очень непростыми командами, но мы уверены в себе и с нетерпением ждем следующей стадии. Мы с большим уважением относимся ко всем оставшимся в турнире командам. Знаем, что жеребьевка будет непростой. Давайте подождем и посмотрим, кто нам достанется», – сказал Роналду.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:37
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1372

      Dizayner 1 минуту назад

      вот попадете на реал и будет тебе счастье

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1342

      Decorhome 30 минут назад

      Хорошие противостояния нас ожидают

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74790
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru