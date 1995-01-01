Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    2 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    3 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?

    Лига чемпионов. «Зенит» сыграет на выезде с «Бенфикой»

    Сегодня в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» состоится матч заключительного тура Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» примет «Зенит».

    Игра в Санкт-Петербурге закончилась победой россиян со счетом 3:1.

    В составе команды Сергея Семака отличились Артем Дзюба и Сердар Азмун. Еще один гол в собственные ворота забил Рубен Диаш.

    Перед заключительным туром «Зенит» и «Лион» делят второе место, имея в активе семь очков. У «Бенфики» – четыре балла.

    В параллельном матче «Лион» сыграет с «РБ Лейпциг». В случае победы французской команды «Зенит» при любом результате своей игры не выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:41
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1002

      SPbZenit12 9 минут назад

      Без ведущих футболистов будет тяжело...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +670

      Дима Цэ 17 минут назад

      Сложно... Верим!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1242

      Decorhome 17 минут назад

      Зенит сегодня играет и за себя и за Родину. Рейтинг с португальцами нужно улучшать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1242

      Decorhome 18 минут назад

      Удачи Зениту

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74771
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru