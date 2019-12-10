Лига чемпионов. «Зенит» сыграет на выезде с «Бенфикой»

Сегодня в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» состоится матч заключительного тура Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» примет «Зенит».

Игра в Санкт-Петербурге закончилась победой россиян со счетом 3:1.

В составе команды Сергея Семака отличились Артем Дзюба и Сердар Азмун. Еще один гол в собственные ворота забил Рубен Диаш.

Перед заключительным туром «Зенит» и «Лион» делят второе место, имея в активе семь очков. У «Бенфики» – четыре балла.

В параллельном матче «Лион» сыграет с «РБ Лейпциг». В случае победы французской команды «Зенит» при любом результате своей игры не выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов.