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Лига чемпионов. «Зенит» сыграет на выезде с «Бенфикой»

10 декабря 2019, 21:50
71

Сегодня в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» состоится матч заключительного тура Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» примет «Зенит».

Игра в Санкт-Петербурге закончилась победой россиян со счетом 3:1.

В составе команды Сергея Семака отличились Артем Дзюба и Сердар Азмун. Еще один гол в собственные ворота забил Рубен Диаш.

Перед заключительным туром «Зенит» и «Лион» делят второе место, имея в активе семь очков. У «Бенфики» – четыре балла.

В параллельном матче «Лион» сыграет с «РБ Лейпциг». В случае победы французской команды «Зенит» при любом результате своей игры не выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Зенит Бенфика
Комментарии (71)
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Decorhome
1575957253
Зенит сегодня играет и за себя и за Родину. Рейтинг с португальцами нужно улучшать
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dyema
1575959141
Да уж, ситуация в группе аховая. Расклады могут быть любые, при выигрыше можно пролететь, а при проигрыше выйти))) Но по любому играть надо на победу, верим в команду! Вперед Зенит, вперед за Питер!!!
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VVM1964
1575964713
Давай Зенит , сегодня я за тебя , а вернее за Россию )))
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1575967651
Бенфика, удачи!
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Zubo
1575978564
Дзюба, бегать нужно быстрее, понимешь ? Не понимаешь ? Быстрее без мяча по полю перемещаться
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Ловкий Бубен
1575978916
Удачи, только победа !
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Mazai-NN
1575988007
Не так и страшна та Бенфика.
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n1hat
1576005496
Удачи Бенфике, вся Россия за вас)
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n1hat
1576005604
Жаль, что на этот матч не поставили мешкова с вилковым))
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Ильяс90
1576009235
Деревянный Дзюба сейчас всем покажет, как нужно забивать голы
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