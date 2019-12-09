Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Интером»

«Барселона» опубликовала заявку на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».
В списке из 20 футболистов отсутствует нападающий Лионель Месси.
Заявка «Барселоны»: тер Стеген, Нето, Иньяки, Ракитич, Бускетс, Тодибо, Суарес, Лангле, Ваге, Гризманн, Аленья, де Йонг, Видаль, Юмтити, Жуниор, Перес, Пуч, Фати, Араухо, Морер.
- Матч «Интер» – «Барселона» состоится во вторник на стадионе «Сан-Сиро», начало матча – в 23:00 мск.
- «Барса» набрала 11 очков в пяти матчах и занимает первое место в таблице группы F, «Интер» с 7 очками идет на втором месте.
Источник: Официальный сайт «Барселоны»