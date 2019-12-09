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Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Интером»

9 декабря 2019, 17:39
10

«Барселона» опубликовала заявку на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

В списке из 20 футболистов отсутствует нападающий Лионель Месси.

Заявка «Барселоны»: тер Стеген, Нето, Иньяки, Ракитич, Бускетс, Тодибо, Суарес, Лангле, Ваге, Гризманн, Аленья, де Йонг, Видаль, Юмтити, Жуниор, Перес, Пуч, Фати, Араухо, Морер.

  • Матч «Интер» – «Барселона» состоится во вторник на стадионе «Сан-Сиро», начало матча – в 23:00 мск.
  • «Барса» набрала 11 очков в пяти матчах и занимает первое место в таблице группы F, «Интер» с 7 очками идет на втором месте.

Источник: Официальный сайт «Барселоны»
Лига чемпионов Барселона Интер Месси Лионель
Комментарии (10)
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DyadyaWel
1575910675
Хоть в чем-то Вальверде прав, эта игра для клуба особо не важна, а личные амбиции нужно дозировать.
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Cules2013
1575919034
Я, конечно, всё понимаю - у Месси ЗМ, а Барса вышла из группы досрочно и скоро эль-Классико, но разве везти в Италию на матч со сверхмотивированным Интером полурезервный состав - это адекватно? Кто так делает?
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Hektor 84
1575921534
ХМ обмывает
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zigbert
1575961948
Вот так всегда бывает ,когда игра для одной из команд не имеет значения. Боруссия Д конечно от этого не в восторге.
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Decorhome
1575966408
Боруссия негодует
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