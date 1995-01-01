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    Месси не попал в заявку «Барселоны» на матч с «Интером»

    «Барселона» опубликовала заявку на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Интером».

    В списке из 20 футболистов отсутствует нападающий Лионель Месси.

    Заявка «Барселоны»: тер Стеген, Нето, Иньяки, Ракитич, Бускетс, Тодибо, Суарес, Лангле, Ваге, Гризманн, Аленья, де Йонг, Видаль, Юмтити, Жуниор, Перес, Пуч, Фати, Араухо, Морер.

    • Матч «Интер» – «Барселона» состоится во вторник на стадионе «Сан-Сиро», начало матча – в 23:00 мск.
    • «Барса» набрала 11 очков в пяти матчах и занимает первое место в таблице группы F, «Интер» с 7 очками идет на втором месте.

    Источник: Официальный сайт «Барселоны»

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