Уткин: «Семь фанатов «Уфы» ушли с сектора не в парк Галицкого, а на улицы Грозного. Это поступок, молодцы»

Журналист Василий Уткин прокомментировал протестную акцию болельщиков «Уфы», покинувших сектор в матче 19-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0) после 30-й минуты.

Все потешаются над семерыми фанами Уфы, которые в игре в Грозном тоже покинули сектор в первом тайме. Из Уфы приехать в Грозный – поступок. Имели, значит, причины, потратились. И матч хотели посмотреть.

Но ушли. И не в питерское метро и не в парк Галицкого, а на улицы Грозного, кстати. Как могли, так и поддержали, сколько было, столько и ушли. Молодцы», – написал Уткин.

Семь фанатов «Уфы», прибывших на матч с «Ахматом», поддержали протест болельщиков клубов РПЛ, связанный с задержаниями фанатов «Спартака» перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Уфа»: «В Грозный приехали семь фанатов. Они покинут стадион на 30-й минуте матча с «Ахматом»