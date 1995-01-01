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    Уткин: «Семь фанатов «Уфы» ушли с сектора не в парк Галицкого, а на улицы Грозного. Это поступок, молодцы»

    Журналист Василий Уткин прокомментировал протестную акцию болельщиков «Уфы», покинувших сектор в матче 19-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0) после 30-й минуты.

    Все потешаются над семерыми фанами Уфы, которые в игре в Грозном тоже покинули сектор в первом тайме. Из Уфы приехать в Грозный – поступок. Имели, значит, причины, потратились. И матч хотели посмотреть.

    Но ушли. И не в питерское метро и не в парк Галицкого, а на улицы Грозного, кстати. Как могли, так и поддержали, сколько было, столько и ушли. Молодцы», – написал Уткин.

    • Семь фанатов «Уфы», прибывших на матч с «Ахматом», поддержали протест болельщиков клубов РПЛ, связанный с задержаниями фанатов «Спартака» перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

    «Уфа»: «В Грозный приехали семь фанатов. Они покинут стадион на 30-й минуте матча с «Ахматом»

    Источник: телеграм Василия Уткина

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    Сегодня, 10:24
    Комментарии15
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      Рейтинг: +923

      Чец 6 минут назад

      У ребят,которые ушли,своя позиция,свое отношение к этому вопросу,которых,кстати,у многих из нас не хватает.

      0
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      Рейтинг: +1425

      Бриг 1 час назад

      А так, после игры они бы на стадионе остались? Или вышли бы на страшные улицы? В чем героизм?

      0
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      Рейтинг: +1364

      playsh > Бриг 1 час назад

      Ну,если ты до сих пор не понял...то да...

      2
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      Рейтинг: +11453

      Garrincha58 2 часа назад

      дайте им всем семерым героя или орден за мужество

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1364

      playsh 2 часа назад

      Редкий случай,когда я солидарен с Васей.Кто не был в Грозном,объясню,что ключевое слово здесь , ребята ушли "не в парк,а на улицы ."

      5
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      Рейтинг: +11453

      Garrincha58 > playsh 2 часа назад

      если там так страшно тогда зачем в этот регион вообще ездить

      1
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      Рейтинг: +1364

      playsh > Garrincha58 1 час назад

      Они болелы,как много в этом слове.
      Там не страшно,там не уютно,как на краю водопада,мало ли...что..

      1
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      Рейтинг: +343

      tushkanlz 2 часа назад

      молодцы..и ,главное, те ,кто выпускал, тоже молодцы! Выпускать обязаны всех и всегда и не чинить препятствий. Впускать - дело другое..,а выпускать - всегда! А Василий Уткин - тоже - "ещё тот молодец"

      3
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      Рейтинг: -35952

      пьяныйхоровод 2 часа назад

      Прям "Великолепная семёрка" или "Семь самураев" . На самом деле парни - молодцы .

      2
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      Рейтинг: +266

      klimovich 3 часа назад

      Редкий случай, когда я с ним согласен

      3
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      Рейтинг: +4452

      paracetamol 3 часа назад

      Молодцы, защитили быдло с битами наперевес.

      -2
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      Рейтинг: +818

      spam2009 3 часа назад

      Красавцы

      4
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      Рейтинг: +3118

      BAIv 3 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Дебилы как и вася, выполнили команду, неужто вася ими руководит.

      -5
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      Рейтинг: +1169

      serhio80 > BAIv 2 часа назад

      Ты пожалуй хуже даже питерских клонов)

      9
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