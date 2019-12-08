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  • Уткин: «Семь фанатов «Уфы» ушли с сектора не в парк Галицкого, а на улицы Грозного. Это поступок, молодцы»

Уткин: «Семь фанатов «Уфы» ушли с сектора не в парк Галицкого, а на улицы Грозного. Это поступок, молодцы»

8 декабря 2019, 10:24
17

Журналист Василий Уткин прокомментировал протестную акцию болельщиков «Уфы», покинувших сектор в матче 19-го тура РПЛ с «Ахматом» (1:0) после 30-й минуты.

Все потешаются над семерыми фанами Уфы, которые в игре в Грозном тоже покинули сектор в первом тайме. Из Уфы приехать в Грозный – поступок. Имели, значит, причины, потратились. И матч хотели посмотреть.

Но ушли. И не в питерское метро и не в парк Галицкого, а на улицы Грозного, кстати. Как могли, так и поддержали, сколько было, столько и ушли. Молодцы», – написал Уткин.

  • Семь фанатов «Уфы», прибывших на матч с «Ахматом», поддержали протест болельщиков клубов РПЛ, связанный с задержаниями фанатов «Спартака» перед матчем 18-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

«Уфа»: «В Грозный приехали семь фанатов. Они покинут стадион на 30-й минуте матча с «Ахматом»

Источник: телеграм Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Уфа Уткин Василий
Комментарии (17)
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SLADE2019
1575791014
А что никто не потешается, мол Вася с ума совсем сошел? Сказано по делу, болелы молодцы!
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BAIv
1575791177
Дебилы как и вася, выполнили команду, неужто вася ими руководит.
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spam2009
1575791589
Красавцы
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paracetamol
1575791967
Молодцы, защитили быдло с битами наперевес.
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klimovich
1575792220
Редкий случай, когда я с ним согласен
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tushkanlz
1575794917
молодцы..и ,главное, те ,кто выпускал, тоже молодцы! Выпускать обязаны всех и всегда и не чинить препятствий. Впускать - дело другое..,а выпускать - всегда! А Василий Уткин - тоже - "ещё тот молодец"
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Plyash
1575794976
Редкий случай,когда я солидарен с Васей.Кто не был в Грозном,объясню,что ключевое слово здесь , ребята ушли "не в парк,а на улицы ."
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Чец
1575802729
У ребят,которые ушли,своя позиция,свое отношение к этому вопросу,которых,кстати,у многих из нас не хватает.
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Вальдемар IV
1575804892
жир в бошку ударил
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paracetamol
1575806572
Некра ехали в такую даль? Идиоты!
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