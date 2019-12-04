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    Calciomercato: «Милан» отказался от трансфера Алексея Миранчука

    «Милан» не заинтересован в приобретении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

    По информации источника, соответствующее решение принял спортивный директор «Милана» Звонимир Бобан. Уточняется, что миланский клуб принял решение сосредоточить свое внимание на других кандидатурах.

    • Ранее итальянские СМИ сообщали об интересе к Алексею Миранчуку со стороны «Ювентуса».
    • Российский журналист Нобель Арустамян рассказывал об интересе к полузащитнику со стороны «Милана».
    • В этом сезоне РПЛ Алексей Миранчук провел 15 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

    Коломейцев: «Все понимают, что Алексей Миранчук зимой не уедет из «Локомотива»

    Источник: Calciomercato

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    04.12.2019 23:00
    Комментарии3
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      Рейтинг: +7198

      Вомбат 17 минут назад

      Ура, теперь у Ювентуса есть шанс заполучить нашего гения, и старая синьора наконец-то выиграет ЛЧ. А если серьезно, то лично мне противно, с каким рвением наши СМИ перепечатывают слухи из итальянской желтой прессы. Уже и член совета директоров РЖД в сердцах сказал, что на заборах тоже много чего пишут, а тот же Бомбардир и после его отповеди продолжал печатать слухи про Ювентус и Миранчуков.

      0
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      Рейтинг: +813

      ruded 1 час назад

      походу, есть чем баньку топить и без этого приобретения..

      1
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      Рейтинг: +264

      vmonomah17 1 час назад

      Наверное, локо за него лямов 30 евро запросили, зная что газпромклуб может за него столько заплатить.

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