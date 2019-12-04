Calciomercato: «Милан» отказался от трансфера Алексея Миранчука

«Милан» не заинтересован в приобретении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
По информации источника, соответствующее решение принял спортивный директор «Милана» Звонимир Бобан. Уточняется, что миланский клуб принял решение сосредоточить свое внимание на других кандидатурах.
- Ранее итальянские СМИ сообщали об интересе к Алексею Миранчуку со стороны «Ювентуса».
- Российский журналист Нобель Арустамян рассказывал об интересе к полузащитнику со стороны «Милана».
- В этом сезоне РПЛ Алексей Миранчук провел 15 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
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Источник: Calciomercato