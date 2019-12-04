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Calciomercato: «Милан» отказался от трансфера Алексея Миранчука

4 декабря 2019, 23:00
22

«Милан» не заинтересован в приобретении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

По информации источника, соответствующее решение принял спортивный директор «Милана» Звонимир Бобан. Уточняется, что миланский клуб принял решение сосредоточить свое внимание на других кандидатурах.

  • Ранее итальянские СМИ сообщали об интересе к Алексею Миранчуку со стороны «Ювентуса».
  • Российский журналист Нобель Арустамян рассказывал об интересе к полузащитнику со стороны «Милана».
  • В этом сезоне РПЛ Алексей Миранчук провел 15 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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Источник: Calciomercato
Италия. Серия А Локомотив Милан Миранчук Алексей
Комментарии (22)
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vmonomah17
1575489820
Наверное, локо за него лямов 30 евро запросили, зная что газпромклуб может за него столько заплатить.
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ruded
1575490292
походу, есть чем баньку топить и без этого приобретения..
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Вомбат
1575494308
Ура, теперь у Ювентуса есть шанс заполучить нашего гения, и старая синьора наконец-то выиграет ЛЧ. А если серьезно, то лично мне противно, с каким рвением наши СМИ перепечатывают слухи из итальянской желтой прессы. Уже и член совета директоров РЖД в сердцах сказал, что на заборах тоже много чего пишут, а тот же Бомбардир и после его отповеди продолжал печатать слухи про Ювентус и Миранчуков.
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RotBerg
1575505700
В Болонью надо пробовать
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Zenit_Zenit
1575506491
Вот горе то....
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portero
1575520424
Остальные просто не знают, что хотят его купить. Агента чуток опустили с небес на землю.
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Мортус
1575521748
Зря. Уведет Реал парня. Без вариантов.
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nemolod
1575530643
Журналисты выдумывают всякие "утиные" новости,а в реальности никаких интересов в сторону наших футболистов со стороны ведущих европейских клубов давно нет-там хорошо знают об уровне нашего футбола и их игроков,а из тех,кто сейчас играет,попали в эти команды благодаря протекциям руководства как Головин или Зинченко а все другие наши легионеры выступают за весьма средние клубы !
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Stavropolets
1575532687
Журналюги сами его туда отправили и сами же его от туда списали
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diadushka
1575636928
а где же в комментах упоротые псевдопатриоты, кричащие: "Милан дно!" Больно надо туда переходить и т.д.?!) а в реальности вот он уровень рпл, что один из лучших игроков не нужен даже середняку серии А
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