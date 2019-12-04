Calciomercato: «Милан» отказался от трансфера Алексея Миранчука

«Милан» не заинтересован в приобретении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.

По информации источника, соответствующее решение принял спортивный директор «Милана» Звонимир Бобан. Уточняется, что миланский клуб принял решение сосредоточить свое внимание на других кандидатурах.

Ранее итальянские СМИ сообщали об интересе к Алексею Миранчуку со стороны «Ювентуса».

Российский журналист Нобель Арустамян рассказывал об интересе к полузащитнику со стороны «Милана».

рассказывал об интересе к полузащитнику со стороны «Милана». В этом сезоне РПЛ Алексей Миранчук провел 15 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.

Коломейцев: «Все понимают, что Алексей Миранчук зимой не уедет из «Локомотива»