Губерниев: «Рассуждать, почему биатлон закрыл игру «Зенит» – «Спартак» на «Матч ТВ», может либо дилетант, либо набитый дурак»

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что «Матч ТВ» не планировал показывать в прямом эфире матч 18-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак» (1:0).

«По следам программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», которая вышла якобы вместо футбола «Зенит» – «Спартак». Этот матч еще за много недель до игры планировался прямо на канале «Матч Премьер». Нашу программу поставили после женского биатлонного спринта примерно за неделю до гонки!

Рассуждать на тему, почему именно «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» закрыл футбол на основном канале «Матч ТВ», может либо дилетант, либо набитый дурак!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

«Матч ТВ» не покажет матч «Зенита» и «Спартака». Вместо него – «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»



