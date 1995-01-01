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    Губерниев: «Рассуждать, почему биатлон закрыл игру «Зенит» – «Спартак» на «Матч ТВ», может либо дилетант, либо набитый дурак»

    Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что «Матч ТВ» не планировал показывать в прямом эфире матч 18-го тура РПЛ «Зенит»«Спартак» (1:0).

    «По следам программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», которая вышла якобы вместо футбола «Зенит» – «Спартак». Этот матч еще за много недель до игры планировался прямо на канале «Матч Премьер». Нашу программу поставили после женского биатлонного спринта примерно за неделю до гонки!

    Рассуждать на тему, почему именно «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» закрыл футбол на основном канале «Матч ТВ», может либо дилетант, либо набитый дурак!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

    «Матч ТВ» не покажет матч «Зенита» и «Спартака». Вместо него – «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»


    Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева

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    Сегодня, 15:11
    Комментарии35
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      Рейтинг: +312

      АндрейФКСМ 3 минуты назад

      Да ты как раз реально болен!

      0
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      Рейтинг: +15

      Allex31 4 минуты назад

      Вот он и рассуждает на эту тему!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +159

      bolel58 6 минут назад

      О боги, биатлон к сожалению затмил ему разум.

      0
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      Рейтинг: +12856

      bset 9 минут назад

      Так обосновал, что даже возразить нечего)))

      0
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      Рейтинг: +21213

      oyabun 16 минут назад

      А где аргументы, собственно? Как раз себя то дураком и выставил.

      4
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      Рейтинг: +3410

      Рубинище 21 минуту назад

      дилетант, либо набитый дурак-самокритично.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8549

      KLIM777 24 минуты назад

      смотреть наших биатлонистов в последние годы могут только набитые овсом бараны, нынешний биатлон сто раз хуже рпл.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +698

      evgevg13 > KLIM777 15 минут назад

      Биатлон убили, как и все остальные виды спорта. Как впрочем и всю страну.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +698

      evgevg13 25 минут назад

      "Рассуждать на тему, почему именно «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» закрыл футбол на основном канале «Матч ТВ», может либо дилетант, либо набитый дурак!" - а вы собачитесь между собой фанаты Спартака, Зенита, Локо, ЦСКА и др. команд. Дима вас всех одной фразой объединил в одну команду. Вот так.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +8647

      silver29 26 минут назад

      Давно не смотрю биатлон, скучно, сейчас только эстафеты изредка, как то приедается.

      2
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      Рейтинг: +5560

      Старикан > silver29 11 минут назад

      Да чего там смотреть - все наши "звёзды" оказались под допингом...

      1
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      Рейтинг: +3023

      BAIv > Старикан 7 минут назад

      Под допингом они все, просто наши дурни рукожители не могут все оформить правильно.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11529

      sssrspartak 35 минут назад

      ТЫ!НЕ РАССУЖДАЙ!ТЫ С ТИНКОЙ ПРОСТО ИСЧЕЗНИ

      8
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