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  • Губерниев: «Рассуждать, почему биатлон закрыл игру «Зенит» – «Спартак» на «Матч ТВ», может либо дилетант, либо набитый дурак»

Губерниев: «Рассуждать, почему биатлон закрыл игру «Зенит» – «Спартак» на «Матч ТВ», может либо дилетант, либо набитый дурак»

3 декабря 2019, 15:11
84

Комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что «Матч ТВ» не планировал показывать в прямом эфире матч 18-го тура РПЛ «Зенит»«Спартак» (1:0).

«По следам программы «Биатлон с Дмитрием Губерниевым», которая вышла якобы вместо футбола «Зенит» – «Спартак». Этот матч еще за много недель до игры планировался прямо на канале «Матч Премьер». Нашу программу поставили после женского биатлонного спринта примерно за неделю до гонки!

Рассуждать на тему, почему именно «Биатлон с Дмитрием Губерниевым» закрыл футбол на основном канале «Матч ТВ», может либо дилетант, либо набитый дурак!» – написал Губерниев в своем телеграм-канале.

«Матч ТВ» не покажет матч «Зенита» и «Спартака». Вместо него – «Биатлон с Дмитрием Губерниевым»


Источник: телеграм-канал Дмитрия Губерниева
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (84)
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juvseriy
1575375350
Как же напрягает этот тип) особенно когда ведёт футбольную программу на матч ТВ, переключаю сразу)
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vka1970
1575375594
Сравниваем рейтинг просмотра там и там.А потом узнаём кто дурак или дилетант.
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Старикан
1575376155
Вот так одной тупой фразой можно ополчить на себя всю футбольную аудиторию...
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DENZILLO-Спартак
1575376735
Губер конченный зазнайка, который имеет совесть затыкать в прямом эфире Ловчевых и др. причем по теме футбола! Даже если Ловчев уже и маразмати НО кто тебе, тля!, давал право так вести себя с заслуженными людьми?!
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Миша13
1575377108
Губерниеа всегда был орущим дураком.Не возможно смотреть его комментирование трасляций.орет как идиот. Приходится выключать звук чтобы не слышать этого дурака.
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SPbZenit12
1575377445
Большинство биатлон не смотрит из-за этого дебила.
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vladimir-7
1575380311
Лично я не могу смотреть этого дурака Губерниева, как только вижу его, то сразу переключаю на другой канал, пока не начнется сам матч.
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yarik1_78
1575381533
А вообще кто нибудь ещё смотрит матч тв?Не канал а помойка, в которой Губерниев расхваливает наших лыжников-фуфлыжников!
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батог
1575382269
Биатлон был и есть на Евроспортах 1 и 2, пусть там и будет ! В биатлоне матчей не бывает, там гонки !
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Антибиотик
1575390235
А матч Порту- Краснодар не показали видимо потому, что готовились к показу биатлона. Цирковой канал с командой клоунов.
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