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    Агент Сафонов: «Рубин» не вылетит в ФНЛ. В конце чемпионата бывают странные игры»

    Известный агент Алексей Сафонов считает, что «Рубин» не вылетит из РПЛ по итогам текущего сезона.

    Думаю, «Рубин» не вылетит в ФНЛ. Когда команда не один год варится в Премьер-лиге, кто-то где-то кого-то может подстраховать. Так у нас это называется. Мне больше верится, что кто-то из новичков лиги вылетит. «Тамбов» тот же. А в конце чемпионата бывают разные странные игры. В общем, я не верю, что «Рубин» вылетит», – сказал Сафонов.

    • «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 17 очков.

    Источник: ТНВ

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    Сегодня, 21:43
    Комментарии1
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      Рейтинг: +378

      Dizgen 1 час назад

      Не хилый намек ))

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