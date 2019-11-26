Агент Сафонов: «Рубин» не вылетит в ФНЛ. В конце чемпионата бывают странные игры»

Известный агент Алексей Сафонов считает, что «Рубин» не вылетит из РПЛ по итогам текущего сезона.

Думаю, «Рубин» не вылетит в ФНЛ. Когда команда не один год варится в Премьер-лиге, кто-то где-то кого-то может подстраховать. Так у нас это называется. Мне больше верится, что кто-то из новичков лиги вылетит. «Тамбов» тот же. А в конце чемпионата бывают разные странные игры. В общем, я не верю, что «Рубин» вылетит», – сказал Сафонов.