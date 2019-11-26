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  • Агент Сафонов: «Рубин» не вылетит в ФНЛ. В конце чемпионата бывают странные игры»

Агент Сафонов: «Рубин» не вылетит в ФНЛ. В конце чемпионата бывают странные игры»

26 ноября 2019, 21:43
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Известный агент Алексей Сафонов считает, что «Рубин» не вылетит из РПЛ по итогам текущего сезона.

Думаю, «Рубин» не вылетит в ФНЛ. Когда команда не один год варится в Премьер-лиге, кто-то где-то кого-то может подстраховать. Так у нас это называется. Мне больше верится, что кто-то из новичков лиги вылетит. «Тамбов» тот же. А в конце чемпионата бывают разные странные игры. В общем, я не верю, что «Рубин» вылетит», – сказал Сафонов.

  • «Рубин» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 17 очков.

Источник: ТНВ
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (2)
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Dizgen
1574794446
Не хилый намек ))
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paracetamol
1574806140
Подмажут где надо, и готово!
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