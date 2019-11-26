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    Уэльс готов принять матчи Евро-2020 в случае отстранения России

    В случае переноса трех игр группового этапа и матча четвертьфинала Евро-2020, которые должны пройти в Петербурге, УЕФА будет искать новое место проведения этих матчей.

    Если УЕФА отстранит Россию от проведения Евро-2020 по рекомендации WADA, Уэльс станет одним из главных кандидатов на статус новой страны-хозяйки турнира, пишет Wales Online.

    В Футбольной ассоциации Уэльса ожидают, что игры все-таки состоятся в Петербурге. Если УЕФА согласится с WADA, валлийцы будут претендовать на проведение Евро-2020. Валлийцы считают, что у них есть веские аргументы – например, их первоначальная заявка на проведение Евро-2020 была названа «технически превосходной».

    • Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому ФИФА отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил.
    • WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
    • Итоговое решение WADA примет 9 декабря. У России будет 21 день, чтобы опротестовать рекомендации агенства.

    Глава РУСАДА: «Есть вероятность, что Россию лишат права проведения Евро-2020»

    Журналист Ингл: «Рекомендации WADA не распространяются на Евро-2020. Дисквалификация России может затронуть только ЧМ»

    Источник: Wales Online

    Валлийское новостное издание. Аудитория в твиттере – более 236 тысяч подписчиков.

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    26.11.2019 18:33
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    Комментарии17
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      Рейтинг: -2

      lаcotsi 27 ноября 2019, 00:12

      Если делaете ставки -> portal-bet.ru

      0
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    • ...
      Рейтинг: +444

      Proker 26 ноября 2019, 22:20

      Уэльс? нормальный конкурент для России!

      1
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      Рейтинг: +6984

      sochi-2013 26 ноября 2019, 22:03

      Сосать!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      gorez89 26 ноября 2019, 21:11

      Считайте меня кем угодно, спамер, очередной лохотронщик и т.д. Я просто в свое время слил кучу бабла на этих чертовых ставках!
      Спасибо боже, что однажды, как сейчас, я наткнулся на комментарий одного парня который посоветовал сайт прогнозов, ДА, естественно они были платные!
      Какой смысл кому то ежедневно, бесплатно делится с вами прогнозами. Уже пол года я в стабильном плюсе и это не треп!
      ссылка http://king-ball.ru/viewtopic.php?id=1477
      Эти боги прогнозов оказывается работают еще с 2013 года. Только вдумайтесь! Уже 6 лет! Не верите? Проверите сами, когда зарегистрирован домен сайта или проверьте года
      были первые их публикации. Думаете они шесть лет выкладывали прогнозы ждали вас, развести вас на бабки!? Ладно думайте сами, голова у каждого своя!
      Просто если у вас отлично получается поднимать деньги на ставках самостоятельно, я за вас искренне рад, сайт не для вас и не надо никого обсирать!
      Этот пост для людей таких как я, которые хотят делать ставки, но получается только сливать.
      Если бы я узнал об этом сайте раньше, не слил бы кучу денег в свое время, возможно не было бы проблем которые решаю по сей день.
      Не судите меня строго, я просто хочу помочь вам как однажды помогли мне.

      -1
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn > gorez89 27 ноября 2019, 00:26

      дэбил

      0
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      Рейтинг: +1361

      Серж 69 26 ноября 2019, 20:47

      Да уж,конечно,готовы они,про Евсеева забыли уже что ли?Рановато,можем напомнить.

      0
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      Рейтинг: +33561

      oyabun 26 ноября 2019, 20:33

      Я что то не пойму, в любом случае эти допинговые скандалы и расследования связаны с нашей легкоатлетической сборной. Причем здесь ФИФА и обращения WADA к этой организации? Разве кто то из футболистов наших был замечен в принятии допинга?

      2
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      Рейтинг: +72

      abhvfdtcn > solodealer 27 ноября 2019, 00:28

      каждой вате это не объяснишь

      0
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      Рейтинг: +6169

      Enter2006 26 ноября 2019, 20:15

      Пора убирать этих сволочей с WADA. Решили поиграть в политические игры, которые в спорте никак не должны отражаться. Ведомые без мозгов жополизы сверху приказывающих. Состав комитета необходимо пересмотреть, грамотно составленное заявление можно вышестоящим органам отправить.

      0
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      Рейтинг: +28706

      silver29 26 ноября 2019, 20:06

      шакалы с британских земель всегда готовы на пакости России

      -1
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      Рейтинг: +5674

      afw13 26 ноября 2019, 19:42

      так и приходят на ум крылатые слова замечательного российского футболиста и неплохого тренера Вадима Евсеева, однажды прозвучавшие в прямом эфире по окончании стыковых матчей)

      3
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      Рейтинг: +80

      Said_ 26 ноября 2019, 19:32

      Рекомендации WADA не обязательны к исполнению. Решение будет принимать УЕФА и ФИФА соответственно

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