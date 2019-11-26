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  • Уэльс готов принять матчи Евро-2020 в случае отстранения России

Уэльс готов принять матчи Евро-2020 в случае отстранения России

26 ноября 2019, 18:33
16

В случае переноса трех игр группового этапа и матча четвертьфинала Евро-2020, которые должны пройти в Петербурге, УЕФА будет искать новое место проведения этих матчей.

Если УЕФА отстранит Россию от проведения Евро-2020 по рекомендации WADA, Уэльс станет одним из главных кандидатов на статус новой страны-хозяйки турнира, пишет Wales Online.

В Футбольной ассоциации Уэльса ожидают, что игры все-таки состоятся в Петербурге. Если УЕФА согласится с WADA, валлийцы будут претендовать на проведение Евро-2020. Валлийцы считают, что у них есть веские аргументы – например, их первоначальная заявка на проведение Евро-2020 была названа «технически превосходной».

  • Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому ФИФА отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил.
  • WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
  • Итоговое решение WADA примет 9 декабря. У России будет 21 день, чтобы опротестовать рекомендации агенства.

Глава РУСАДА: «Есть вероятность, что Россию лишат права проведения Евро-2020»

Журналист Ингл: «Рекомендации WADA не распространяются на Евро-2020. Дисквалификация России может затронуть только ЧМ»

Источник: Wales Online

Валлийское новостное издание. Аудитория в твиттере – более 236 тысяч подписчиков.

Отбор ЧЕ-2020 Россия Уэльс
Комментарии (16)
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Plyash
1574783025
Уэльс , член вам по всему грызлу. Вадика Евсеева забыли,что ли?
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Черкизовский Кот
1574783753
"Х... вам, понятно? Х...!!!"
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neveldomha
1574784540
Крысы
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нейтральныйкакникто
1574785666
Жизнь ни чему не учит-рекорды и победы любой ценой, наплевав на спортивные принципы....... Зато можно указать на ЗАГОВОРЫ ВРАГОВ-ЗАВИСТНИКОВ......
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Мага 13
1574786531
так и приходят на ум крылатые слова замечательного российского футболиста и неплохого тренера Вадима Евсеева, однажды прозвучавшие в прямом эфире по окончании стыковых матчей)
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Enter2006
1574788545
Пора убирать этих сволочей с WADA. Решили поиграть в политические игры, которые в спорте никак не должны отражаться. Ведомые без мозгов жополизы сверху приказывающих. Состав комитета необходимо пересмотреть, грамотно составленное заявление можно вышестоящим органам отправить.
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oyabun
1574789603
Я что то не пойму, в любом случае эти допинговые скандалы и расследования связаны с нашей легкоатлетической сборной. Причем здесь ФИФА и обращения WADA к этой организации? Разве кто то из футболистов наших был замечен в принятии допинга?
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gorez89
1574791870
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Proker
1574796006
Уэльс? нормальный конкурент для России!
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lаcotsi
1574802724
Если делaете ставки -> portal-bet.ru
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