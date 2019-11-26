Уэльс готов принять матчи Евро-2020 в случае отстранения России

В случае переноса трех игр группового этапа и матча четвертьфинала Евро-2020, которые должны пройти в Петербурге, УЕФА будет искать новое место проведения этих матчей.
Если УЕФА отстранит Россию от проведения Евро-2020 по рекомендации WADA, Уэльс станет одним из главных кандидатов на статус новой страны-хозяйки турнира, пишет Wales Online.
В Футбольной ассоциации Уэльса ожидают, что игры все-таки состоятся в Петербурге. Если УЕФА согласится с WADA, валлийцы будут претендовать на проведение Евро-2020. Валлийцы считают, что у них есть веские аргументы – например, их первоначальная заявка на проведение Евро-2020 была названа «технически превосходной».
- Комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому ФИФА отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях за нарушение допинговых правил.
- WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.
- Итоговое решение WADA примет 9 декабря. У России будет 21 день, чтобы опротестовать рекомендации агенства.
Глава РУСАДА: «Есть вероятность, что Россию лишат права проведения Евро-2020»
Журналист Ингл: «Рекомендации WADA не распространяются на Евро-2020. Дисквалификация России может затронуть только ЧМ»
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