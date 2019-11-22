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  • Оздоев: «Казалось, что игроки Сан-Марино хотели специально травму нанести»

Оздоев: «Казалось, что игроки Сан-Марино хотели специально травму нанести»

22 ноября 2019, 11:58
11

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев поделился впечатлениями от последнего матча отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (5:0). Зенитовец обратил внимание на жесткость соперника.

— Показалось, что сборная Сан-Марино играла грубо и жестко. Это из-за недостатка мастерства?

— В первую очередь поздравляю всех с победой, спасибо болельщикам за поддержку. Хорошо, что этот отборочный этап закончился. Мы решили задачу выхода в финальную часть турнира досрочно, и это приятно.

А что касается нашего последнего соперника, то футболисты Сан-Марино действительно играли очень жестко, с их стороны было много ударов по ногам. Не знаю, с чем это было связано. Мне казалось, они хотели специально травму нанести. Так не играют. Но сейчас встреча уже закончена, нужно думать о том, что будет впереди. Надо хорошо начать следующий год, провести сборы с клубом, продолжить стабильно выступать и всем вместе готовиться к чемпионату Европы.

  • Первое место в группе заняла Бельгия.
  • В одной группе с Россией на Евро-2020 сыграет Бельгия и Дания, четвертый соперник определится весной.
  • Оздоев в отборе пропустил только один матч, забил два гола, сделал результативный пас.

Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Отбор ЧЕ-2020 Зенит Россия Оздоев Магомед
Комментарии (11)
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portero
1574414847
Мага сам так часто играет в чемпе, что тоже можно увидеть желание нанести травму.
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Вомбат
1574414989
Мне тоже так показалось. Они старались попасть мимо щитков, когда били по ногам. Особенно Оздоеву, Джикии и Жиркову. Очевидно, это была тренерская установка, тренер решил, что это у нас самые мастеровитые игроки.
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Давид59
1574417200
На Оздоеве была прямая красная. Судья либеральничал, поэтому сан - мариновцы продолжали хамить
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nik55
1574419324
ты сам коновал хороший
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Decorhome
1574424512
Было похоже
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В натуре кипяток
1574434242
Они играли как могли... какой может быть спрос с грузчиков, поваров, мебельшиков и продавцов. Дворовые футболисты... за что вас и поздравляю с героической победой и выходом в Ч.Е. На все что способны вы добились...А там пусть трава не растет...
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Muhametshin
1574436019
Я вообще сомневаюсь что это были футболисты, набрали с улицы более менее спортивных парней, показали как бить по мячу и давать пас, с таким набором и вышли на поле.
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paracetamol
1574438067
Вмазали ему пару раз сзади, хофнюки подзаборные.
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фанат джигурды
1574451265
Это были будущие спартачи.
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