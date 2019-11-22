Оздоев: «Казалось, что игроки Сан-Марино хотели специально травму нанести»

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев поделился впечатлениями от последнего матча отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (5:0). Зенитовец обратил внимание на жесткость соперника.

— Показалось, что сборная Сан-Марино играла грубо и жестко. Это из-за недостатка мастерства?

— В первую очередь поздравляю всех с победой, спасибо болельщикам за поддержку. Хорошо, что этот отборочный этап закончился. Мы решили задачу выхода в финальную часть турнира досрочно, и это приятно.

А что касается нашего последнего соперника, то футболисты Сан-Марино действительно играли очень жестко, с их стороны было много ударов по ногам. Не знаю, с чем это было связано. Мне казалось, они хотели специально травму нанести. Так не играют. Но сейчас встреча уже закончена, нужно думать о том, что будет впереди. Надо хорошо начать следующий год, провести сборы с клубом, продолжить стабильно выступать и всем вместе готовиться к чемпионату Европы.