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    Оздоев: «Казалось, что игроки Сан-Марино хотели специально травму нанести»

    Полузащитник сборной России Магомед Оздоев поделился впечатлениями от последнего матча отборочного цикла Евро-2020 против Сан-Марино (5:0). Зенитовец обратил внимание на жесткость соперника.

    — Показалось, что сборная Сан-Марино играла грубо и жестко. Это из-за недостатка мастерства?

    — В первую очередь поздравляю всех с победой, спасибо болельщикам за поддержку. Хорошо, что этот отборочный этап закончился. Мы решили задачу выхода в финальную часть турнира досрочно, и это приятно.

    А что касается нашего последнего соперника, то футболисты Сан-Марино действительно играли очень жестко, с их стороны было много ударов по ногам. Не знаю, с чем это было связано. Мне казалось, они хотели специально травму нанести. Так не играют. Но сейчас встреча уже закончена, нужно думать о том, что будет впереди. Надо хорошо начать следующий год, провести сборы с клубом, продолжить стабильно выступать и всем вместе готовиться к чемпионату Европы.

    • Первое место в группе заняла Бельгия.
    • В одной группе с Россией на Евро-2020 сыграет Бельгия и Дания, четвертый соперник определится весной.
    • Оздоев в отборе пропустил только один матч, забил два гола, сделал результативный пас.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 11:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +751

      Давид59 15 минут назад

      На Оздоеве была прямая красная. Судья либеральничал, поэтому сан - мариновцы продолжали хамить

      0
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      Рейтинг: +7112

      Вомбат 52 минуты назад

      Мне тоже так показалось. Они старались попасть мимо щитков, когда били по ногам. Особенно Оздоеву, Джикии и Жиркову. Очевидно, это была тренерская установка, тренер решил, что это у нас самые мастеровитые игроки.

      0
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      Рейтинг: +35284

      portero 54 минуты назад

      Мага сам так часто играет в чемпе, что тоже можно увидеть желание нанести травму.

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      Рейтинг: +7112

      Вомбат > portero 50 минут назад

      Он играет грязно, но не настолько. Идет в стыки безрассудно, но не старается ударить мимо щитка.

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