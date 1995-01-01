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    Алексей Миранчук забил дебютный гол в официальном матче за сборную России

    В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная России гостит у Сан-Марино (4:0, второй тайм).

    На 49-й минуте полузащитник россиян Алексей Миранчук забил третий гол своей команды в этой игре. Для хавбека «Локомотива» этот гол стал дебютным за национальную команду в официальных матчах и пятым, учитывая товарищеские встречи.

    Вы можете следить за ходом матча с помощью текстовой трансляции

    Варга: «100 миллионов за братьев Миранчуков – копейки. Ими интересовались клубы АПЛ»

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +680

      solodealer 45 минут назад

      ...а Зюбо нервно курит в стороне...

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