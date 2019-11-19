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  • Варга: «100 миллионов за братьев Миранчуков – копейки. Ими интересовались клубы АПЛ»

Варга: «100 миллионов за братьев Миранчуков – копейки. Ими интересовались клубы АПЛ»

19 ноября 2019, 23:44
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Известный футбольный агент Шандор Варга считает «копейками» цену в 100 миллионов евро за полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков.

– Перед началом этого сезона ко мне обращались клубы английской Премьер-лиги, которые интересовались Миранчуками. Но после закрытия летнего трансферного окна никаких запросов от них больше не было.

– Цена за Миранчуков в 100 миллионов евро, которая фигурирует в последнее время в СМИ – бред?

– Бред только с той позиции, что в наше время 100 миллионов евро – это копейки. Потому что футбол не развивается теми же темпами, что мир вокруг него. Ставки растут, а футбол продолжает топтаться на месте. И это абсолютно негативное явление.

Семин: «100 миллионов за Миранчуков? Меня такая сумма не удивляет»

Источник: Metaratings

Metaratings.ru – информационный интернет-портал о букмекерских конторах, ставках и прогнозах на спорт. Работает с 2008 года. Ранее сайт был известен, как Winbetting, в 2018 году произошел перезапуск проекта.

Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Миранчук Антон
Комментарии (4)
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Derzkiy1
1574221307
Начали в Зенит за 40 сливать , потом в Ювентус за 100 ) теперь уже 100 копейки , вы чего там курите ? Бревно может ещё место Левандовски за 100 купят? Вы думаете люди в стране в футболе вообще не понимают?
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Дядя Серёжа
1574231036
Поштучно будет дороже.
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nemolod
1574243567
Если утверждать,что 100 лимонов евро-копейки в качестве неудачной шутки,то это понятно,только по факту за наших игроков больших денег предлагать не будут-там очень хорошо знают о способностях наших футболистов!
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