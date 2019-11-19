Варга: «100 миллионов за братьев Миранчуков – копейки. Ими интересовались клубы АПЛ»

Известный футбольный агент Шандор Варга считает «копейками» цену в 100 миллионов евро за полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков.

– Перед началом этого сезона ко мне обращались клубы английской Премьер-лиги, которые интересовались Миранчуками. Но после закрытия летнего трансферного окна никаких запросов от них больше не было.

– Цена за Миранчуков в 100 миллионов евро, которая фигурирует в последнее время в СМИ – бред?

– Бред только с той позиции, что в наше время 100 миллионов евро – это копейки. Потому что футбол не развивается теми же темпами, что мир вокруг него. Ставки растут, а футбол продолжает топтаться на месте. И это абсолютно негативное явление.

Семин: «100 миллионов за Миранчуков? Меня такая сумма не удивляет»