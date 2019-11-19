Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России

    Варга: «100 миллионов за братьев Миранчуков – копейки. Ими интересовались клубы АПЛ»

    Известный футбольный агент Шандор Варга считает «копейками» цену в 100 миллионов евро за полузащитников «Локомотива» Алексея и Антона Миранчуков.

    – Перед началом этого сезона ко мне обращались клубы английской Премьер-лиги, которые интересовались Миранчуками. Но после закрытия летнего трансферного окна никаких запросов от них больше не было.

    – Цена за Миранчуков в 100 миллионов евро, которая фигурирует в последнее время в СМИ – бред?

    – Бред только с той позиции, что в наше время 100 миллионов евро – это копейки. Потому что футбол не развивается теми же темпами, что мир вокруг него. Ставки растут, а футбол продолжает топтаться на месте. И это абсолютно негативное явление.

    Семин: «100 миллионов за Миранчуков? Меня такая сумма не удивляет»

    Источник: Metaratings

    Metaratings.ru – информационный интернет-портал о букмекерских конторах, ставках и прогнозах на спорт. Работает с 2008 года. Ранее сайт был известен, как Winbetting, в 2018 году произошел перезапуск проекта.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.11.2019 23:44
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7809

      parevg 20 минут назад

      Интересоваться и купить, - это разные вещи.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +680

      solodealer 38 минут назад

      Дык... 100 миллионов евро – это копейки...."в наше время"
      ИЛИ
      "за братьев Миранчуков"?
      Эй..там...на Бомбе....!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +680

      solodealer 40 минут назад

      ...мелкий лгунишка...)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74501
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru