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    Самедов: «Сейчас можно делать все, что захочет тренерский штаб сборной России»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал поражение национальной команды от Бельгии (1:4) в отборе Евро-2020.

    «Завершается отборочный цикл, и тренерский штаб разберется, стоит ли экспериментировать с составом или нет. Пару дней назад у нас была сложнейшая игра против Бельгии.

    Кто-то получил травму, кто-то до конца не восстановился. Задача с выходом на Евро решена, и есть возможность поэкспериментировать. Думаю, сейчас можно делать все, что захочет тренерский штаб.

    С Бельгией мы атаковали, сыграли в открытый футбол. Но теперь очевидно, что против такой командой так играть проблематично. Если бы мы закрылись, шансов было бы больше. Но попытались занять первое место в группе, для этого надо было рисковать, мы рискнули и совершили ошибки в обороне. А бельгийцы этого не прощают, тут же наказывают, — сказал Самедов.

    • Во вторник Россия сыграет на выезде с Сан-Марино, начало матча – в 22:45 мск.
    • Россияне досрочно вышли на Евро-2020.

    Источник: «Матч ТВ»

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