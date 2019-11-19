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Самедов: «Сейчас можно делать все, что захочет тренерский штаб сборной России»

19 ноября 2019, 15:39
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Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал поражение национальной команды от Бельгии (1:4) в отборе Евро-2020.

«Завершается отборочный цикл, и тренерский штаб разберется, стоит ли экспериментировать с составом или нет. Пару дней назад у нас была сложнейшая игра против Бельгии.

Кто-то получил травму, кто-то до конца не восстановился. Задача с выходом на Евро решена, и есть возможность поэкспериментировать. Думаю, сейчас можно делать все, что захочет тренерский штаб.

С Бельгией мы атаковали, сыграли в открытый футбол. Но теперь очевидно, что против такой командой так играть проблематично. Если бы мы закрылись, шансов было бы больше. Но попытались занять первое место в группе, для этого надо было рисковать, мы рискнули и совершили ошибки в обороне. А бельгийцы этого не прощают, тут же наказывают, — сказал Самедов.

  • Во вторник Россия сыграет на выезде с Сан-Марино, начало матча – в 22:45 мск.
  • Россияне досрочно вышли на Евро-2020.

Источник: «Матч ТВ»
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия Сан-Марино Самедов Александр
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