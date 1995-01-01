Кейн вышел в лидеры бомбардирской гонки отбора Евро-2020

Форвард сборной Англии Гарри Кейн отличился в матче 10-го тура отбора Евро-2020 против Косово (4:0).

Этот гол стал 12-м для игрока «Тоттенхэма» в текущем квалификационном турнире.

На данный момент Кейн занимает первое место среди бомбардиров соревнования.

Ближайшие преследователи англичанина – Эран Захави (11), Криштиану Роналду (11) и Александар Митрович (10).

Замыкают первую пятерку голеадоров отбора Евро Артем Дзюба (9) и Теему Пукки (9).