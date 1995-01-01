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    Кейн вышел в лидеры бомбардирской гонки отбора Евро-2020

    Форвард сборной Англии Гарри Кейн отличился в матче 10-го тура отбора Евро-2020 против Косово (4:0).

    Этот гол стал 12-м для игрока «Тоттенхэма» в текущем квалификационном турнире.

    На данный момент Кейн занимает первое место среди бомбардиров соревнования.

    Ближайшие преследователи англичанина – Эран Захави (11), Криштиану Роналду (11) и Александар Митрович (10).

    Замыкают первую пятерку голеадоров отбора Евро Артем Дзюба (9) и Теему Пукки (9).

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 22:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2986

      BAIv 1 минуту назад

      Дзюба жопу будет рвать в сан-Марино , ну пусть она у него лопнет.

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