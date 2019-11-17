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Кроос: «Не считаю Германию одним из фаворитов Евро-2020»

17 ноября 2019, 09:50
5

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос подвел итоги встречи отборочного турнира Евро-2020 с Белоруссией (4:0).

«Нам по-прежнему не хватает немного опыта, хотя базовые вещи работают все лучше и лучше. Посмотрим, в каком состоянии мы будем пребывать перед турниром.

На текущий момент я не считаю Германию одним из фаворитов Евро-2020. Но все может поменяться», – сказал Кроос.

  • Сборная Германии вышла на Евро-2020 после победы на Белоруссией.
  • В этом матче Кроос оформил дубль и сделал результативную передачу.
  • На Евро-2016 Германия дошла до полуфинала, где уступила Франции (0:2).

Кроос – игрок тура в отборе на Евро-2020

Источник: официальный сайт УЕФА
Отбор ЧЕ-2020 Германия Кроос Тони
Комментарии (5)
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zatonn
1573978850
Верните Томаса Мюллера!
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InterMilLano1908
1573982136
Вот топ игрок, топ сборной говорит, а наши бред несут про золото.... Дибилоиды
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serglider
1574016754
Правильно делает Кросс, что не балаболит попусту языком, а делом доказывает свой уровень профессионального мастерства, как и вся сборная Германии, тем более что на равных в Европе сегодня с ими может соперничать разве только Испания и Франция...
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zigbert
1574083804
Может и лучше для них будет такое определение. Однако немцы никогда не ограничиваются малым.
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