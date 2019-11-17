Кроос: «Не считаю Германию одним из фаворитов Евро-2020»

Полузащитник сборной Германии Тони Кроос подвел итоги встречи отборочного турнира Евро-2020 с Белоруссией (4:0).

«Нам по-прежнему не хватает немного опыта, хотя базовые вещи работают все лучше и лучше. Посмотрим, в каком состоянии мы будем пребывать перед турниром.

На текущий момент я не считаю Германию одним из фаворитов Евро-2020. Но все может поменяться», – сказал Кроос.

Сборная Германии вышла на Евро-2020 после победы на Белоруссией.

В этом матче Кроос оформил дубль и сделал результативную передачу.

На Евро-2016 Германия дошла до полуфинала, где уступила Франции (0:2).

Кроос – игрок тура в отборе на Евро-2020