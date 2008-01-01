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    Кроос: «Не считаю Германию одним из фаворитов Евро-2020»

    Полузащитник сборной Германии Тони Кроос подвел итоги встречи отборочного турнира Евро-2020 с Белоруссией (4:0).

    «Нам по-прежнему не хватает немного опыта, хотя базовые вещи работают все лучше и лучше. Посмотрим, в каком состоянии мы будем пребывать перед турниром.

    На текущий момент я не считаю Германию одним из фаворитов Евро-2020. Но все может поменяться», – сказал Кроос.

    • Сборная Германии вышла на Евро-2020 после победы на Белоруссией.
    • В этом матче Кроос оформил дубль и сделал результативную передачу.
    • На Евро-2016 Германия дошла до полуфинала, где уступила Франции (0:2).

    Кроос – игрок тура в отборе на Евро-2020

    Источник: официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4873

      ivan-football-fan 13 минут назад

      И что такого...Вот уж удивил...
      Я ТОЖЕ НЕ СЧИТАЮ РОССИЮ ФАВОРИТОМ ЕВРО-2020...
      И ЧТО?)))

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