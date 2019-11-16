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    Мартинес – о победе над Россией: «Для нас этот матч был настоящим тестом»

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился эмоциями после победы над Россией в матче 9-го тура отбора Евро-2020.

    «Для нас этот матч был настоящим тестом, мы знали, что России нужно побеждать. Поэтому в первой половине игра получилась такой открытой, но мы были очень хороши в защите. После перерыва мы им дали слишком много возможностей забить, но не хочу критиковать свою команду», – сказал Мартинес.

    • Бельгийцы выиграли со счетом 4:1.
    • После первого тайма команда побеждала 3:0.
    • Сборная Бельгии за тур до завершения отбора гарантировала себе первое место в группе.

    Поражение от Бельгии – лучшая работа над ошибками перед Евро. Черчесов сделает выводы

    Источник: Sports.ru

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    16.11.2019 23:52
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1561

      koli4ka 1 час назад

      за тестом обычно следует тост...

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