Мартинес – о победе над Россией: «Для нас этот матч был настоящим тестом»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился эмоциями после победы над Россией в матче 9-го тура отбора Евро-2020.

«Для нас этот матч был настоящим тестом, мы знали, что России нужно побеждать. Поэтому в первой половине игра получилась такой открытой, но мы были очень хороши в защите. После перерыва мы им дали слишком много возможностей забить, но не хочу критиковать свою команду», – сказал Мартинес.

Бельгийцы выиграли со счетом 4:1.

После первого тайма команда побеждала 3:0.

Сборная Бельгии за тур до завершения отбора гарантировала себе первое место в группе.

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