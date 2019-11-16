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  • Мартинес – о победе над Россией: «Для нас этот матч был настоящим тестом»

Мартинес – о победе над Россией: «Для нас этот матч был настоящим тестом»

16 ноября 2019, 23:52
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Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился эмоциями после победы над Россией в матче 9-го тура отбора Евро-2020.

«Для нас этот матч был настоящим тестом, мы знали, что России нужно побеждать. Поэтому в первой половине игра получилась такой открытой, но мы были очень хороши в защите. После перерыва мы им дали слишком много возможностей забить, но не хочу критиковать свою команду», – сказал Мартинес.

  • Бельгийцы выиграли со счетом 4:1.
  • После первого тайма команда побеждала 3:0.
  • Сборная Бельгии за тур до завершения отбора гарантировала себе первое место в группе.

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Источник: Sports.ru
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия Мартинес Роберто
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koli4ka
1573937787
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