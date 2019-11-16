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  • Россия – Бельгия: Лукаку в отборе Евро-2020 в среднем забивает каждые 54 минуты

Россия – Бельгия: Лукаку в отборе Евро-2020 в среднем забивает каждые 54 минуты

16 ноября 2019, 16:10
5

В 20:00 по Москве начнется матч девятого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными России и Бельгии. В основе гостей может выйти нападающий «Интера» Ромелу Лукаку.

В текущем отборочном цикле нападающий в среднем забивает каждые 54 минуты – согласно статистике, он не должен сегодня уйти без гола. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Санкт-Петербурге.

  • Бельгия лидирует в группе.
  • Россияне идут вторыми, но в случае победы в Санкт-Петербурге могут претендовать на первое место.
  • Обе команды уже имеют путевки на Евро-2020.

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Бельгия Интер Лукаку Ромелу
Комментарии (5)
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ZENIT*****
1573910648
Надеюсь,что у Лукаку после игры средний показатель вырастет,минут так на 100!
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Ловкий Бубен
1573911812
Если в первом периоде не забьет, то не забьет и во втором
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Отчаянный Пердун
1573920236
А у Дзюбы какая скорострельность?
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Muboraksho
1573922821
Лукаку в острие атаки у Бельгийцев не имеет равносильного защитника в команде России и может принести массу неприятностей. Вот бы Дзубу поставит в защиту и пусть будет львом против бегемота...
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