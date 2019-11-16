Россия – Бельгия: Лукаку в отборе Евро-2020 в среднем забивает каждые 54 минуты

В 20:00 по Москве начнется матч девятого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными России и Бельгии. В основе гостей может выйти нападающий «Интера» Ромелу Лукаку.

В текущем отборочном цикле нападающий в среднем забивает каждые 54 минуты – согласно статистике, он не должен сегодня уйти без гола. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Санкт-Петербурге.