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    Россия – Бельгия: Лукаку в отборе Евро-2020 в среднем забивает каждые 54 минуты

    В 20:00 по Москве начнется матч девятого тура отборочного цикла Евро-2020 между сборными России и Бельгии. В основе гостей может выйти нападающий «Интера» Ромелу Лукаку.

    В текущем отборочном цикле нападающий в среднем забивает каждые 54 минуты – согласно статистике, он не должен сегодня уйти без гола. «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча в Санкт-Петербурге.

    • Бельгия лидирует в группе.
    • Россияне идут вторыми, но в случае победы в Санкт-Петербурге могут претендовать на первое место.
    • Обе команды уже имеют путевки на Евро-2020.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1

      ojwell 38 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +393

      Ловкий Бубен 1 час назад

      Если в первом периоде не забьет, то не забьет и во втором

      0
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    • ...
      Рейтинг: +457

      ZENIT***** 2 часа назад

      Надеюсь,что у Лукаку после игры средний показатель вырастет,минут так на 100!

      1
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      Рейтинг: +457

      ZENIT***** > ZENIT***** 1 час назад

      Ну в смысле целых 100 минут не забивает.(ой-ой-ой позор то какой для Лукаку).сарказм.

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