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  • Пукки – лучший бомбардир в истории сборной Финляндии в рамках одного отборочного цикла Евро

Пукки – лучший бомбардир в истории сборной Финляндии в рамках одного отборочного цикла Евро

16 ноября 2019, 13:13
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Сборная Финляндии впервые в истории вышла на Евро. Лучшим бомбардиром отборочного цикла в составе финнов является форвард «Норвича» Теему Пукки – восемь голов.

Ни один игрок в истории Финляндии не забивал столько в рамках одного отборочного цикла чемпионата Европы. На втором месте с семью голами идут Миксу Пааталайнен (отбор Евро-1996) и Микаэль Форсселл (отбор Евро-2012).

  • Пукки выступает за сборную с 2009-го года.
  • По ходу сезона АПЛ форвард лидировал в списке бомбардиров.
  • Главное достижение в карьере Пукки – победа в чемпионате Шотландии с «Селтиком».

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Англия. Премьер-лига Финляндия Норвич Сити Пукки Теему
Комментарии (2)
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alex1951
1573902583
Suomi onnittelut! Суоми поздравляю! Рад за соседей....команда-сюрприз,удачи.
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anri1703
1574312149
может зимой середняк заберет его на повышение пойдет все же норвич аутсайдер
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