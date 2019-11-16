Пукки – лучший бомбардир в истории сборной Финляндии в рамках одного отборочного цикла Евро

Сборная Финляндии впервые в истории вышла на Евро. Лучшим бомбардиром отборочного цикла в составе финнов является форвард «Норвича» Теему Пукки – восемь голов.

Ни один игрок в истории Финляндии не забивал столько в рамках одного отборочного цикла чемпионата Европы. На втором месте с семью голами идут Миксу Пааталайнен (отбор Евро-1996) и Микаэль Форсселл (отбор Евро-2012).