Пукки – лучший бомбардир в истории сборной Финляндии в рамках одного отборочного цикла Евро

Сборная Финляндии впервые в истории вышла на Евро. Лучшим бомбардиром отборочного цикла в составе финнов является форвард «Норвича» Теему Пукки – восемь голов.
Ни один игрок в истории Финляндии не забивал столько в рамках одного отборочного цикла чемпионата Европы. На втором месте с семью голами идут Миксу Пааталайнен (отбор Евро-1996) и Микаэль Форсселл (отбор Евро-2012).
- Пукки выступает за сборную с 2009-го года.
- По ходу сезона АПЛ форвард лидировал в списке бомбардиров.
- Главное достижение в карьере Пукки – победа в чемпионате Шотландии с «Селтиком».
Источник: Бомбардир.ру