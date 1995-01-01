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    Пукки – лучший бомбардир в истории сборной Финляндии в рамках одного отборочного цикла Евро

    Сборная Финляндии впервые в истории вышла на Евро. Лучшим бомбардиром отборочного цикла в составе финнов является форвард «Норвича» Теему Пукки – восемь голов.

    Ни один игрок в истории Финляндии не забивал столько в рамках одного отборочного цикла чемпионата Европы. На втором месте с семью голами идут Миксу Пааталайнен (отбор Евро-1996) и Микаэль Форсселл (отбор Евро-2012).

    • Пукки выступает за сборную с 2009-го года.
    • По ходу сезона АПЛ форвард лидировал в списке бомбардиров.
    • Главное достижение в карьере Пукки – победа в чемпионате Шотландии с «Селтиком».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 13:13
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7646

      alex1951 1 час назад

      Suomi onnittelut!
      Суоми поздравляю! Рад за соседей....команда-сюрприз,удачи.

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