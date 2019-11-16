Флорентино Перес стал президентом Всемирной ассоциации футбола

В пятницу в штаб-квартире ФИФА состоялось собрание, на котором утвердили создание Всемирной ассоциации футбола.
По информации Marca, организация будет заниматься всеми вопросами, связанными с новым форматом клубного чемпионата мира.
Президентом ассоциации избран Флорентино Перес.
- Перес занимает пост президента «Реала».
- Он руководил мадридским клубом с 2000 по 2006 год, а в 2009-м снова вернулся на должность.
- «Реал» – четырехкратный победитель клубного чемпионата мира и трехкратный обладатель Межконтинентального кубка.
Источник: Marca