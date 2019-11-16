Флорентино Перес стал президентом Всемирной ассоциации футбола

В пятницу в штаб-квартире ФИФА состоялось собрание, на котором утвердили создание Всемирной ассоциации футбола.

По информации Marca, организация будет заниматься всеми вопросами, связанными с новым форматом клубного чемпионата мира.

Президентом ассоциации избран Флорентино Перес.