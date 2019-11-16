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  • Флорентино Перес стал президентом Всемирной ассоциации футбола

Флорентино Перес стал президентом Всемирной ассоциации футбола

16 ноября 2019, 09:23
3

В пятницу в штаб-квартире ФИФА состоялось собрание, на котором утвердили создание Всемирной ассоциации футбола.

По информации Marca, организация будет заниматься всеми вопросами, связанными с новым форматом клубного чемпионата мира.

Президентом ассоциации избран Флорентино Перес.

  • Перес занимает пост президента «Реала».
  • Он руководил мадридским клубом с 2000 по 2006 год, а в 2009-м снова вернулся на должность.
  • «Реал» – четырехкратный победитель клубного чемпионата мира и трехкратный обладатель Межконтинентального кубка.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Перес Флорентино
Комментарии (3)
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Proker
1573886244
Это ******, золотые награды сделается только для реала
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Cules2013
1573890623
И ничуть не подозрительно... Нахрена эта организация вообще нужна. Опять бабло пилить? Все так красиво слили вину за коррупцию на Блаттера и Платини, а с их отстранением ничерта же не изменилось, т.к. прогнила вся система.
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