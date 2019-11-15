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    Флорентино Перес стал президентом Всемирной ассоциации футбола

    В пятницу в штаб-квартире ФИФА состоялось собрание, на котором утвердили создание Всемирной ассоциации футбола.

    По информации Marca, организация будет заниматься всеми вопросами, связанными с новым форматом клубного чемпионата мира.

    Президентом ассоциации избран Флорентино Перес.

    • Перес занимает пост президента «Реала».
    • Он руководил мадридским клубом с 2000 по 2006 год, а в 2009-м снова вернулся на должность.
    • «Реал» – четырехкратный победитель клубного чемпионата мира и трехкратный обладатель Межконтинентального кубка.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 09:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +45

      Proker 37 минут назад

      Это ******, золотые награды сделается только для реала

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