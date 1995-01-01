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    Форвард «Краснодара» Берг совершил 3 голевых действия в 2 последних матчах за сборную Швеции

    В матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная Швеции в гостях обыграла Румынию со счетом 2:0.

    Победу шведам принес нападающий «Краснодара» Маркус Берг, забивший гол и отдавший ассист.

    В последних двух играх в составе национальной команды форвард южан совершил три голевых действия. Ранее он отличился в поединке с Испанией.

    • Берг выступает за сборную Швеции с 2008 года.
    • Он забил 20 мячей в 75 матчах.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 07:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +955

      Retiremen_VMF 43 минуты назад

      Есть впечатление, что Маркус засланец у нас. Там значит он и пасы раздает, и голы систематически забивает, а у нас в пустые ворота с метра не всегда попадает. Ждем Маркус, мы ждем когда и за клуб начнет получаться!

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