Форвард «Краснодара» Берг совершил 3 голевых действия в 2 последних матчах за сборную Швеции

В матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная Швеции в гостях обыграла Румынию со счетом 2:0.

Победу шведам принес нападающий «Краснодара» Маркус Берг, забивший гол и отдавший ассист.

В последних двух играх в составе национальной команды форвард южан совершил три голевых действия. Ранее он отличился в поединке с Испанией.