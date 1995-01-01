Отбор Евро-2020. Финляндия после разгрома Лихтенштейна впервые в истории вышла в финальную стадию, Армения уступила Греции

Финляндия на крупном турнире и это не хоккей, аааааа! История! Даже при Яри Литманене не удавалось! Теперь вся основа финнов будет в клубах беречь себя, чтобы обязательно сыграть летом на Евро) Теему Пукки - респект! Здоровья в АПЛ)
Определилась судьба очередной путевки на чемпионат Европы 2020-го года. Благодаря победе в девятом туре отбора над Лихтенштейном участие в финальном раунде примет Финляндия.
В другой встрече группы армяне проиграли Греции. Единственный гол забил Димитриос Лимниос.
Отбор Евро-2020. Группа J. 9-й тур
Гол: 0:1 – Лимниос, 34.
Финляндия – Лихтенштейн – 3:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Туоминен, 21; 2:0 – Пукки, 64 (с пенальти); 3:0 – Пукки, 75.