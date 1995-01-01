Отбор Евро-2020. Финляндия после разгрома Лихтенштейна впервые в истории вышла в финальную стадию, Армения уступила Греции

Определилась судьба очередной путевки на чемпионат Европы 2020-го года. Благодаря победе в девятом туре отбора над Лихтенштейном участие в финальном раунде примет Финляндия.

В другой встрече группы армяне проиграли Греции. Единственный гол забил Димитриос Лимниос.

Отбор Евро-2020. Группа J. 9-й тур

Армения – Греция – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Лимниос, 34.

Финляндия – Лихтенштейн – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Туоминен, 21; 2:0 – Пукки, 64 (с пенальти); 3:0 – Пукки, 75.

Календарь отбора Евро-2020

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