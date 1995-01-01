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    Отбор Евро-2020. Финляндия после разгрома Лихтенштейна впервые в истории вышла в финальную стадию, Армения уступила Греции

    Определилась судьба очередной путевки на чемпионат Европы 2020-го года. Благодаря победе в девятом туре отбора над Лихтенштейном участие в финальном раунде примет Финляндия.

    В другой встрече группы армяне проиграли Греции. Единственный гол забил Димитриос Лимниос.

    Отбор Евро-2020. Группа J. 9-й тур

    Армения – Греция – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Лимниос, 34.

    Финляндия – Лихтенштейн – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Туоминен, 21; 2:0 – Пукки, 64 (с пенальти); 3:0 – Пукки, 75.

    Календарь отбора Евро-2020

    Турнирные таблицы отбора Евро-2020

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +485

      ARSteven89 1 час назад

      Финляндия на крупном турнире и это не хоккей, аааааа! История! Даже при Яри Литманене не удавалось! Теперь вся основа финнов будет в клубах беречь себя, чтобы обязательно сыграть летом на Евро) Теему Пукки - респект! Здоровья в АПЛ)

      2
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      Рейтинг: +530

      Юрэс > ARSteven89 1 час назад

      Ты чё такой СЧАСТЛИВЫЙ ??!?!!!??

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