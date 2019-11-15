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  • Лукаку – о матче с Россией: «Бельгия приехала побеждать, а не развлекаться»

Лукаку – о матче с Россией: «Бельгия приехала побеждать, а не развлекаться»

15 ноября 2019, 19:59
10

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от матча девятого тура отбора Евро-2020 против России.

– Насколько сильно Бельгия будет мотивирована в матче против России? Обе команды уже вышли на Евро.

– Мы приехали побеждать, а не развлекаться. Не имеет значение, против кого мы играем, мы всегда хотим выигрывать. Предстоящая игра очень важна для нас. Так же, как и для России.

  • Бельгийцы лидируют в группе, но Россия по-прежнему претендует на итоговое первое место.
  • Игра в Санкт-Петербурге начнется в 20:00 по Москве.
  • Бельгия на ЧМ-2018 заняла третье место.

Источник: «Матч ТВ»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия Интер Бельгия Лукаку Ромелу
Комментарии (10)
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Kollljan
1573842517
Бельгия надерёт задницу Черчесову.
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Plyash
1573842625
Завтра будет момент истины.Вот и посмотрим,чего стоят наши футболисты,смогут ли добиться нужного результата.А пока только одни разговоры.Хоть бы вышел Саша Головин.Удачи всем нам.
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portero
1573844218
лукаку конечно здоровый слон, может и затоптать, если кто уснет на его пути.
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ivanthebest
1573848246
С боевым составом и так будем откровенны шансов немного, а если без Сани в центре, то вообще беда. Однако, буду поддерживать нашу сборную изо всех сил! Авось зайдёт и мы надерём задницу бельгийцам?!) По-хорошему, только на авоську и надежда)
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Portoz
1573849711
П2
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rovzagritchin
1573868868
Я много работал за компьютером, пока не посадил полностью зрение. Врачи сказали либо очки, либо операция и я начал искать альтернативу, ведь таких, как я много. Спустя какое-то время я нашел средство которое реально спасло меня и теперь мне не нужны очки или другое лечение. Советую всем ознакомиться кто желает восстановить или сохранить зрение ведь это важно! --------- https://my.su/glaza
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