Лукаку – о матче с Россией: «Бельгия приехала побеждать, а не развлекаться»

Завтра будет момент истины.Вот и посмотрим,чего стоят наши футболисты,смогут ли добиться нужного результата.А пока только одни разговоры.Хоть бы вышел Саша Головин.Удачи всем нам.
Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от матча девятого тура отбора Евро-2020 против России.
– Насколько сильно Бельгия будет мотивирована в матче против России? Обе команды уже вышли на Евро.
– Мы приехали побеждать, а не развлекаться. Не имеет значение, против кого мы играем, мы всегда хотим выигрывать. Предстоящая игра очень важна для нас. Так же, как и для России.
- Бельгийцы лидируют в группе, но Россия по-прежнему претендует на итоговое первое место.
- Игра в Санкт-Петербурге начнется в 20:00 по Москве.
- Бельгия на ЧМ-2018 заняла третье место.