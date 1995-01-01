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    Лукаку – о матче с Россией: «Бельгия приехала побеждать, а не развлекаться»

    Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от матча девятого тура отбора Евро-2020 против России.

    – Насколько сильно Бельгия будет мотивирована в матче против России? Обе команды уже вышли на Евро.

    – Мы приехали побеждать, а не развлекаться. Не имеет значение, против кого мы играем, мы всегда хотим выигрывать. Предстоящая игра очень важна для нас. Так же, как и для России.

    • Бельгийцы лидируют в группе, но Россия по-прежнему претендует на итоговое первое место.
    • Игра в Санкт-Петербурге начнется в 20:00 по Москве.
    • Бельгия на ЧМ-2018 заняла третье место.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии2
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      Рейтинг: +909

      playsh 6 минут назад

      Завтра будет момент истины.Вот и посмотрим,чего стоят наши футболисты,смогут ли добиться нужного результата.А пока только одни разговоры.Хоть бы вышел Саша Головин.Удачи всем нам.

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      Рейтинг: +1706

      Kollljan 8 минут назад

      Бельгия надерёт задницу Черчесову.

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