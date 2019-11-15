Лукаку – о матче с Россией: «Бельгия приехала побеждать, а не развлекаться»

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку поделился ожиданиями от матча девятого тура отбора Евро-2020 против России.

– Насколько сильно Бельгия будет мотивирована в матче против России? Обе команды уже вышли на Евро.

– Мы приехали побеждать, а не развлекаться. Не имеет значение, против кого мы играем, мы всегда хотим выигрывать. Предстоящая игра очень важна для нас. Так же, как и для России.