Чилвел оформил ассистентский хет-трик за 13 минут матча с Черногорией

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Англии принимает на своем поле Черногорию (5:0, перерыв).
Защитник англичан Бен Чилвел отметился ассистентским хет-триком, сделав три голевые передачи в промежуток с 11-й по 24-ю минуту.
Голевой хет-трик на свой счет записал нападающий Гарри Кейн.
- До начала этого сезона Чилвел сделал восемь результативных передач в 90 матчах за «Лестер».
- Англия досрочно вышла на Евро-2020.
- Черногория не имеет шансов на выход в финальную стадию турнира: в активе черногорцев три очка после семи матчей.
Источник: Бомбардир.ру