Чилвел оформил ассистентский хет-трик за 13 минут матча с Черногорией

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Англии принимает на своем поле Черногорию (5:0, перерыв).

Защитник англичан Бен Чилвел отметился ассистентским хет-триком, сделав три голевые передачи в промежуток с 11-й по 24-ю минуту.

Голевой хет-трик на свой счет записал нападающий Гарри Кейн.