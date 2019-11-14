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  • Чилвел оформил ассистентский хет-трик за 13 минут матча с Черногорией

Чилвел оформил ассистентский хет-трик за 13 минут матча с Черногорией

14 ноября 2019, 23:35

В матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Англии принимает на своем поле Черногорию (5:0, перерыв).

Защитник англичан Бен Чилвел отметился ассистентским хет-триком, сделав три голевые передачи в промежуток с 11-й по 24-ю минуту.

Голевой хет-трик на свой счет записал нападающий Гарри Кейн.

  • До начала этого сезона Чилвел сделал восемь результативных передач в 90 матчах за «Лестер».
  • Англия досрочно вышла на Евро-2020.
  • Черногория не имеет шансов на выход в финальную стадию турнира: в активе черногорцев три очка после семи матчей.

Источник: Бомбардир.ру
Отбор ЧЕ-2020 Англия Черногория Кейн Гарри Чилвел Бен
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