«Всех узнали?» Сборная России выложила фото с тренировки

Сборная России провела тренировку перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией.

Пресс-служба национальной команды выложила в твиттере четыре фотографии с тренировки, на которых не видны лица игроков. «Всех узнали?» – говорится в подписи к фото.

Россияне примут бельгийцев 16 ноября.

После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2019

«Дзюба! Сюда иди, дурак!» На открытой тренировке юные болельщики скандировали фамилию капитана сборной России



