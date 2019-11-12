«Всех узнали?» Сборная России выложила фото с тренировки

Сборная России провела тренировку перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией.

Пресс-служба национальной команды выложила в твиттере четыре фотографии с тренировки, на которых не видны лица игроков. «Всех узнали?» – говорится в подписи к фото.

Россияне примут бельгийцев 16 ноября.

После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.

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