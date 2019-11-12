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«Всех узнали?» Сборная России выложила фото с тренировки

12 ноября 2019, 17:33
5

Сборная России провела тренировку перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией.

Пресс-служба национальной команды выложила в твиттере четыре фотографии с тренировки, на которых не видны лица игроков. «Всех узнали?» – говорится в подписи к фото.

  • Россияне примут бельгийцев 16 ноября.
  • После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Дзюба! Сюда иди, дурак!» На открытой тренировке юные болельщики скандировали фамилию капитана сборной России


Источник: твиттер сборной России
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия
Комментарии (5)
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Skull_Boy
1573569716
Какие-то деревья
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Axe111
1573569825
Естессно...все олухи на месте
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3a zenit
1573570664
как в анекдоте про немцев...это не мой,это не мой,а этот вообще не из нашего села
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Plyash
1573573743
Мне кажется,что это фрагменты тел футболистов сборной России после первой игры с Бельгией. А после второй игры с Бельгией на поле будет полный фарш.Но нам этого не покажут.
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dinar7777dinar
1573574859
бревно? великий джаба хатт гроза сан марино и кипра?
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