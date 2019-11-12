«Всех узнали?» Сборная России выложила фото с тренировки

как в анекдоте про немцев...это не мой,это не мой,а этот вообще не из нашего села
Сборная России провела тренировку перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией.
Пресс-служба национальной команды выложила в твиттере четыре фотографии с тренировки, на которых не видны лица игроков. «Всех узнали?» – говорится в подписи к фото.
- Россияне примут бельгийцев 16 ноября.
- После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.
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— Сборная России (@TeamRussia) November 12, 2019
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