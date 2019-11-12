Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    2 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    3 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?

    «Всех узнали?» Сборная России выложила фото с тренировки

    Сборная России провела тренировку перед матчем отборочного турнира Евро-2020 с Бельгией.

    Пресс-служба национальной команды выложила в твиттере четыре фотографии с тренировки, на которых не видны лица игроков. «Всех узнали?» – говорится в подписи к фото.

    • Россияне примут бельгийцев 16 ноября.
    • После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.

    «Дзюба! Сюда иди, дурак!» На открытой тренировке юные болельщики скандировали фамилию капитана сборной России


    Источник: твиттер сборной России

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:33
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4320

      3a zenit 26 минут назад

      как в анекдоте про немцев...это не мой,это не мой,а этот вообще не из нашего села

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1567

      Axe111 40 минут назад

      Естессно...все олухи на месте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7504

      Skull_Boy 42 минуты назад

      Какие-то деревья

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74440
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru