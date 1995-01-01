Джанаев: «Каждый ждет своего шанса в игре с Бельгией»

Если Черчесов не осёл упрямый, то должен дать шанс другим вратарям, раз уж выход из группы уже обеспечили.
Голкипер сборной России Сослан Джанаев заявил, что каждый игрок национальной команды ждет шанса сыграть в матче отбора Евро-2020 с Бельгией.
«Мы тренируемся, готовимся, каждый должен показывать максимум. Понятно, что каждый ждет своего шанса в игре со сборной Бельгии», – сказал Джанаев.
- После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.
- Россияне примут бельгийцев 16 ноября.
Джанаев, Игнатьев, Вандерсон – в сборной первого круга РПЛ по версии WhoScored