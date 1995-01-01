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    Джанаев: «Каждый ждет своего шанса в игре с Бельгией»

    Голкипер сборной России Сослан Джанаев заявил, что каждый игрок национальной команды ждет шанса сыграть в матче отбора Евро-2020 с Бельгией.

    «Мы тренируемся, готовимся, каждый должен показывать максимум. Понятно, что каждый ждет своего шанса в игре со сборной Бельгии», – сказал Джанаев.

    • После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.
    • Россияне примут бельгийцев 16 ноября.

    Джанаев, Игнатьев, Вандерсон – в сборной первого круга РПЛ по версии WhoScored


    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 15:46
    Комментарии2
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      Рейтинг: +140

      Борис23 19 минут назад

      Если Черчесов не осёл упрямый, то должен дать шанс другим вратарям, раз уж выход из группы уже обеспечили.

      0
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      Рейтинг: +1869

      Борат 1 час назад

      попроси тестя чтоб тебя поставил)
      вот и посмотрим, на что ты способен)))
      во умора!

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