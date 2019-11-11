Джанаев: «Каждый ждет своего шанса в игре с Бельгией»

Голкипер сборной России Сослан Джанаев заявил, что каждый игрок национальной команды ждет шанса сыграть в матче отбора Евро-2020 с Бельгией.

«Мы тренируемся, готовимся, каждый должен показывать максимум. Понятно, что каждый ждет своего шанса в игре со сборной Бельгии», – сказал Джанаев.

После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.

Россияне примут бельгийцев 16 ноября.

Джанаев, Игнатьев, Вандерсон – в сборной первого круга РПЛ по версии WhoScored



