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Джанаев: «Каждый ждет своего шанса в игре с Бельгией»

11 ноября 2019, 15:46
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Голкипер сборной России Сослан Джанаев заявил, что каждый игрок национальной команды ждет шанса сыграть в матче отбора Евро-2020 с Бельгией.

«Мы тренируемся, готовимся, каждый должен показывать максимум. Понятно, что каждый ждет своего шанса в игре со сборной Бельгии», – сказал Джанаев.

  • После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.
  • Россияне примут бельгийцев 16 ноября.

Джанаев, Игнатьев, Вандерсон – в сборной первого круга РПЛ по версии WhoScored


Источник: ТАСС
Отбор ЧЕ-2020 Россия Бельгия Джанаев Сослан
Комментарии (2)
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Борис23
1573484977
Если Черчесов не осёл упрямый, то должен дать шанс другим вратарям, раз уж выход из группы уже обеспечили.
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