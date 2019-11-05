Джанаев, Игнатьев, Вандерсон – в сборной первого круга РПЛ по версии WhoScored

Портал WhoScored составил символическую сборную по итогам первых 15 туров РПЛ.

В команду попали три игрока «Зенита», по два игрока «Спартака» и «Ростова» и по одному представителю «Локомотива», ЦСКА, «Краснодара» и «Сочи».

Вратарь: Сослан Джанаев («Сочи»).

Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Самуэль Жиго («Спартак»), Дмитрий Чистяков («Ростов»), Дуглас Сантос («Зенит»).

Полузащитники: Никола Влашич (ЦСКА), Вандерсон («Краснодар»), Магомед Оздоев («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Эльдор Шомуродов («Ростов»).