Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    3 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова

    Джанаев, Игнатьев, Вандерсон – в сборной первого круга РПЛ по версии WhoScored

    Портал WhoScored составил символическую сборную по итогам первых 15 туров РПЛ.

    В команду попали три игрока «Зенита», по два игрока «Спартака» и «Ростова» и по одному представителю «Локомотива», ЦСКА, «Краснодара» и «Сочи».

    Вратарь: Сослан Джанаев («Сочи»).

    Защитники: Владислав Игнатьев («Локомотив»), Самуэль Жиго («Спартак»), Дмитрий Чистяков («Ростов»), Дуглас Сантос («Зенит»).

    Полузащитники: Никола Влашич (ЦСКА), Вандерсон («Краснодар»), Магомед Оздоев («Зенит»), Зелимхан Бакаев («Спартак»).

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Эльдор Шомуродов («Ростов»).

    Источник: WhoScored

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:53
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +268

      Nintendo8800 1 час назад

      крыховяка нет , бакаев 2 матча ровно на уровне за весь круг , ну остальные более менее, фернандес - игнатьев

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1884

      absent32 1 час назад

      50/50
      половина явно не соответствует реальности

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1887

      Борат 1 час назад

      а где мурунчуки и чалов, которые в АПЛ собрались?
      вот умора!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1818

      SarJr 1 час назад

      А соболев где?!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106832
    #2
    Chernyi Lis
    79361
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    74352
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru