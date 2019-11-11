Черчесов: «Шансы обыграть Бельгию оценивать не будем. Знаем, что играем с топ-командой»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 9-го тура отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии.

— Как оцениваете шансы обыграть Бельгию?

— Шансы оценивать не будем. Мы знаем свои способности, знаем, что играем с топ-командой. Главное — подготовиться.

— Что больше всего беспокоит на данный момент?

— Это неправильное слово. Сегодняшняя тренировка уже даст пищу для размышлений, будем делать свой план. Иногда сборы и состояние игроков показывают, что необходимо правильно планировать дни, — сказал Черчесов.