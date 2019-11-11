Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черчесов: «Шансы обыграть Бельгию оценивать не будем. Знаем, что играем с топ-командой»

Черчесов: «Шансы обыграть Бельгию оценивать не будем. Знаем, что играем с топ-командой»

11 ноября 2019, 14:15
8

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 9-го тура отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии.

— Как оцениваете шансы обыграть Бельгию?

— Шансы оценивать не будем. Мы знаем свои способности, знаем, что играем с топ-командой. Главное — подготовиться.

— Что больше всего беспокоит на данный момент?

— Это неправильное слово. Сегодняшняя тренировка уже даст пищу для размышлений, будем делать свой план. Иногда сборы и состояние игроков показывают, что необходимо правильно планировать дни, — сказал Черчесов.

  • После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.
  • Россияне примут бельгийцев 16 ноября.

Источник: Sport24
Отбор ЧЕ-2020 Бельгия Россия Черчесов Станислав
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Давид59
1573471131
Слова "обыграть" и "Бельгию" рядом как-то немного того... Хотя Бельгия немотивирована...
Ответить
mihail200606
1573471932
Да их особо то и нет.. Поэтому и не надо их оценивать..
Ответить
derrik2000
1573472917
Если уж Бельгия ТОП-команда, то чем тогда для Черчесова являются, например, сборные Бразилии, Италии, Германии?
Ответить
Decorhome
1573473009
Удачи. С командой ее болельщики и усы надежды... Играем в свою игру, вернее навязываем, четко в обороне и удачи! Россия вперед
Ответить
Nesterenko
1573477380
Шансы были, когда играли в Воронеже. Сейчас шансы очень минимальны, ничья уже будет достижением.
Ответить
Plyash
1573478283
Бельгия топ ? Ну вощще... Обычный крепкий середняк,не более - не менее. Наши в 60-70-е были топ.Чемпион европы-60, серебро 64, 72, четвёртое место на ЧМ-66. А с такими заявлениями игра с Бельгией будет началом конца.
Ответить
Vis-ok
1573480546
И по усам потечёт и в рот попадёт, всё будет
Ответить
alex1951
1573586992
Не выиграешь,выгоним......поедешь тренировать сб. Новой Каледонии ....там попотеешь!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+