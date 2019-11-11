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    Черчесов: «Шансы обыграть Бельгию оценивать не будем. Знаем, что играем с топ-командой»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился ожиданиями от матча 9-го тура отборочного этапа Евро-2020 против Бельгии.

    — Как оцениваете шансы обыграть Бельгию?

    — Шансы оценивать не будем. Мы знаем свои способности, знаем, что играем с топ-командой. Главное — подготовиться.

    — Что больше всего беспокоит на данный момент?

    — Это неправильное слово. Сегодняшняя тренировка уже даст пищу для размышлений, будем делать свой план. Иногда сборы и состояние игроков показывают, что необходимо правильно планировать дни, — сказал Черчесов.

    • После восьми туров отборочного турнира Россия отстает от Бельгии на три очка.
    • Россияне примут бельгийцев 16 ноября.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:15
    Комментарии5
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      Рейтинг: +960

      Decorhome 1 час назад

      Удачи. С командой ее болельщики и усы надежды... Играем в свою игру, вернее навязываем, четко в обороне и удачи! Россия вперед

      0
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      Рейтинг: +6646

      derrik2000 1 час назад

      Если уж Бельгия ТОП-команда, то чем тогда для Черчесова являются, например, сборные Бразилии, Италии, Германии?

      0
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      Рейтинг: +6124

      mihail200606 1 час назад

      Да их особо то и нет.. Поэтому и не надо их оценивать..

      0
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      Рейтинг: +1404

      Бомбардиръ 1 час назад

      Несмотря на то что, обе сборные уже вышли в финал, они ещё мотивированные: Бельгия - на достижение 100% результата в группе, а Россия - на реванш и первое место в группе...

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      Рейтинг: +606

      Давид59 1 час назад

      Слова "обыграть" и "Бельгию" рядом как-то немного того... Хотя Бельгия немотивирована...

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