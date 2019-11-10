Аршавин – Жиркову: «Я уж думал, что ты десять раз умер»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, ныне являющийся экспертом на «Матч ТВ», дал понять, что впечатлен игрой защитника петербургской команды Юрия Жиркова. 36-летний футболист сыграл сегодня 79 минут против тульского «Арсенала» (1:0).

«Когда я встречаю Жиркова в Санкт-Петербурге, то говорю: «Юр, я уж думал, что ты десять раз умер, а ты все воскресаешь и воскресаешь», – заявил Аршавин.