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Аршавин – Жиркову: «Я уж думал, что ты десять раз умер»

10 ноября 2019, 22:27
17

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, ныне являющийся экспертом на «Матч ТВ», дал понять, что впечатлен игрой защитника петербургской команды Юрия Жиркова. 36-летний футболист сыграл сегодня 79 минут против тульского «Арсенала» (1:0).

«Когда я встречаю Жиркова в Санкт-Петербурге, то говорю: «Юр, я уж думал, что ты десять раз умер, а ты все воскресаешь и воскресаешь», – заявил Аршавин.

  • Жирков – воспитанник «Спартака» из Тамбова.
  • В «Зенит» он перешел в 2016 году.
  • В этом сезоне на счету россиянина два гола и четыре ассиста в 17 матчах.

Источник: «Матч Премьер»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Жирков Юрий
Комментарии (17)
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paracetamol
1573414215
Жира молодец, а Андрюше надо 10 раз подумать перед тем, как так шутить.
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Derzkiy1
1573415320
Тупая шутка
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AS Roma Ultras
1573419291
Жирков уже легенда очень крутой латералль
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Я - легенда
1573419891
Какая-то совсем несмешная шутка!
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Я - легенда
1573420030
Да завидует ему Аршавин от того, что сам Аршавин заканчивал в Казахстане, а Жирков - в составе российского чемпиона. Зря его не выпустили с Лейпцигом. Возможно, счёт был бы иным.
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portero
1573443593
Черный юморок, не люблю такой, гавнецом отдает от него.
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Иван Петров 1986
1573448821
Нельзя так шутить.
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GrizzlyD
1573450750
Ну вы даёте, вы что, не понимаете что это нормальные дружеские подъ...бы, посмеялись, поговорили. А вы тут как всегда помои сливаете
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tushkanlz
1573462247
Юрию Жиркову - "уважуха" и почтение. Юра - пример настоящего профи, и "пофиг" возраст! О годах "гундят" те ,кто завидует.
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vladimir-7
1573463176
Вот Аршавин и высказался, не могу понять, если у Аршавина есть мозг, то почему с ним не дружит, но скорее всего нет, поэтому и приглашен в Матч ТВ, являющимся окончанием желудочно-кишечного тракта.
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