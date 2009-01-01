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    Аршавин – Жиркову: «Я уж думал, что ты десять раз умер»

    Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин, ныне являющийся экспертом на «Матч ТВ», дал понять, что впечатлен игрой защитника петербургской команды Юрия Жиркова. 36-летний футболист сыграл сегодня 79 минут против тульского «Арсенала» (1:0).

    «Когда я встречаю Жиркова в Санкт-Петербурге, то говорю: «Юр, я уж думал, что ты десять раз умер, а ты все воскресаешь и воскресаешь», – заявил Аршавин.

    • Жирков – воспитанник «Спартака» из Тамбова.
    • В «Зенит» он перешел в 2016 году.
    • В этом сезоне на счету россиянина два гола и четыре ассиста в 17 матчах.

    Источник: «Матч Премьер»

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    Сегодня, 22:27
    Комментарии4
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      Рейтинг: +12458

      bset 2 минуты назад

      Аршавин: "Я уж думал ты умер. АЪАЪАЪАЪАЪАЪА"

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1862

      Борат 13 минут назад

      а потом аршавин смеётся своим де*ильным смехом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1797

      Derzkiy1 23 минуты назад

      Тупая шутка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4068

      paracetamol 41 минуту назад

      Жира молодец, а Андрюше надо 10 раз подумать перед тем, как так шутить.

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