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  • «Бавария» впервые с 2009 года пропустила пять голов в матче Бундеслиги

«Бавария» впервые с 2009 года пропустила пять голов в матче Бундеслиги

2 ноября 2019, 20:12
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В матче 10-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» разгромил «Баварию» со счетом 5:1.

Таким образом, мюнхенцы впервые с апреля 2009 года пропустили пять голов в игре чемпионата Германии. Последним клубом, который забивал «Баварии» столько в одном матче, был «Вольфсбург», который одержал победу с таким же счетом (5:1).

Если учитывать все турниры, то в последний раз «Бавария» пропускала пять голов в матче за Суперкубок Германии в 2012 году (2:5). Тогда соперником мюнхенцев была дортмундская «Боруссия».

Бундеслига. «Бавария» разгромно проиграла «Айнтрахту», дортмундская «Боруссия» победила «Вольфсбург»

Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Айнтрахт Бавария Боруссия Д Вольфсбург
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