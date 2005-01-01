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    «Бавария» впервые с 2009 года пропустила пять голов в матче Бундеслиги

    В матче 10-го тура Бундеслиги «Айнтрахт» разгромил «Баварию» со счетом 5:1.

    Таким образом, мюнхенцы впервые с апреля 2009 года пропустили пять голов в игре чемпионата Германии. Последним клубом, который забивал «Баварии» столько в одном матче, был «Вольфсбург», который одержал победу с таким же счетом (5:1).

    Если учитывать все турниры, то в последний раз «Бавария» пропускала пять голов в матче за Суперкубок Германии в 2012 году (2:5). Тогда соперником мюнхенцев была дортмундская «Боруссия».

    Бундеслига. «Бавария» разгромно проиграла «Айнтрахту», дортмундская «Боруссия» победила «Вольфсбург»

    Источник: Бомбардир.ру

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