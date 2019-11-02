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  • «Рубин» в честь 11-й годовщины первого чемпионства опубликовал ностальгическое видео

«Рубин» в честь 11-й годовщины первого чемпионства опубликовал ностальгическое видео

2 ноября 2019, 12:34
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Сегодня, 2 ноября, исполняется 11 лет с первого в истории чемпионства «Рубина». Команда взяла РПЛ в 2008 году.

По этому случаю пресс-служба казанцев опубликовала ностальгическое видео, оно доступно ниже. В 2009 году «Рубин» защитил чемпионский титул.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин
Комментарии (1)
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Chernyi Lis
1572879771
все впереди! мы будем чемпами!немного настройки ..
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