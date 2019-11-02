«Рубин» в честь 11-й годовщины первого чемпионства опубликовал ностальгическое видео

Сегодня, 2 ноября, исполняется 11 лет с первого в истории чемпионства «Рубина». Команда взяла РПЛ в 2008 году.
По этому случаю пресс-служба казанцев опубликовала ностальгическое видео, оно доступно ниже. В 2009 году «Рубин» защитил чемпионский титул.
- Главным тренером и в 2008, и в 2009 году был Курбан Бердыев.
- Сейчас «Рубин» в РПЛ идет девятым, команду тренирует чемпион России в составе казанцев Роман Шаронов.
- В понедельник, 4 ноября, «Рубин» проведет матч 15 тура РПЛ против «Крыльев Советов» – волжское дерби.
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— «Рубин» Казань (@fcrk) November 2, 2019