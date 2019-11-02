«Рубин» в честь 11-й годовщины первого чемпионства опубликовал ностальгическое видео

Сегодня, 2 ноября, исполняется 11 лет с первого в истории чемпионства «Рубина». Команда взяла РПЛ в 2008 году.

По этому случаю пресс-служба казанцев опубликовала ностальгическое видео, оно доступно ниже. В 2009 году «Рубин» защитил чемпионский титул.

Главным тренером и в 2008, и в 2009 году был Курбан Бердыев .

. Сейчас «Рубин» в РПЛ идет девятым, команду тренирует чемпион России в составе казанцев Роман Шаронов .

. В понедельник, 4 ноября, «Рубин» проведет матч 15 тура РПЛ против «Крыльев Советов» – волжское дерби.