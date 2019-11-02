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    «Рубин» в честь 11-й годовщины первого чемпионства опубликовал ностальгическое видео

    Сегодня, 2 ноября, исполняется 11 лет с первого в истории чемпионства «Рубина». Команда взяла РПЛ в 2008 году.

    По этому случаю пресс-служба казанцев опубликовала ностальгическое видео, оно доступно ниже. В 2009 году «Рубин» защитил чемпионский титул.

    Источник: твиттер «Рубина»

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