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    Клопп: «У меня нет мечты выиграть АПЛ. Я и о Лиге чемпионов не мечтал, но выиграл ее»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не думает о победе в АПЛ.

    «Нет, у меня нет мечты выиграть АПЛ. Я и о Лиге чемпионов не мечтал, но выиграл ее! Сейчас у нас прочная основа, с которой нужно работать. Сложнейший период когда-то наступит снова. Ноябрь, декабрь – нас ждет безумие. Без удачи не обойтись, поскольку не все в наших силах», – сказал Клопп.

    Источник: Sky Sports

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    27.10.2019 09:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +713

      Я - легенда 23 часа назад

      Ну и правильно, надо смотреть на всё легко. Всё лучшее происходит внезапно! :))

      Любовь от тех бежит, кто гонится за нею. А тем, кто прочь бежит, бросается на шею - ещё старина Шекспир сказал много лет назад.

      Любовь - не футбол. Но принципы мира сформулированы верно.

      0
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      Рейтинг: +838

      Muboraksho 27 октября, 10:28

      Интересно было бы узнать сколько процентов успеха зависит от тренера а сколько процентов от бабла для купли классных игроков.

      0
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      Рейтинг: +1090

      Bozigit 27 октября, 10:24

      Клопп знает рецепт успеха

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