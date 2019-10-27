Клопп: «У меня нет мечты выиграть АПЛ. Я и о Лиге чемпионов не мечтал, но выиграл ее»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не думает о победе в АПЛ.

«Нет, у меня нет мечты выиграть АПЛ. Я и о Лиге чемпионов не мечтал, но выиграл ее! Сейчас у нас прочная основа, с которой нужно работать. Сложнейший период когда-то наступит снова. Ноябрь, декабрь – нас ждет безумие. Без удачи не обойтись, поскольку не все в наших силах», – сказал Клопп.