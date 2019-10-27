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  • Клопп: «У меня нет мечты выиграть АПЛ. Я и о Лиге чемпионов не мечтал, но выиграл ее»

Клопп: «У меня нет мечты выиграть АПЛ. Я и о Лиге чемпионов не мечтал, но выиграл ее»

27 октября 2019, 09:15
4

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не думает о победе в АПЛ.

«Нет, у меня нет мечты выиграть АПЛ. Я и о Лиге чемпионов не мечтал, но выиграл ее! Сейчас у нас прочная основа, с которой нужно работать. Сложнейший период когда-то наступит снова. Ноябрь, декабрь – нас ждет безумие. Без удачи не обойтись, поскольку не все в наших силах», – сказал Клопп.

Источник: Sky Sports
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Клопп Юрген
Комментарии (4)
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Bozigit
1572161089
Клопп знает рецепт успеха
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Muboraksho
1572161311
Интересно было бы узнать сколько процентов успеха зависит от тренера а сколько процентов от бабла для купли классных игроков.
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Я - легенда
1572179558
Ну и правильно, надо смотреть на всё легко. Всё лучшее происходит внезапно! :)) Любовь от тех бежит, кто гонится за нею. А тем, кто прочь бежит, бросается на шею - ещё старина Шекспир сказал много лет назад. Любовь - не футбол. Но принципы мира сформулированы верно.
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Muboraksho
1572411081
Кокетничит не надо господин Клопп...
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