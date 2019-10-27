Клопп: «У меня нет мечты выиграть АПЛ. Я и о Лиге чемпионов не мечтал, но выиграл ее»

Ну и правильно, надо смотреть на всё легко. Всё лучшее происходит внезапно! :))
Любовь от тех бежит, кто гонится за нею. А тем, кто прочь бежит, бросается на шею - ещё старина Шекспир сказал много лет назад.
Любовь - не футбол. Но принципы мира сформулированы верно.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп признался, что не думает о победе в АПЛ.
«Нет, у меня нет мечты выиграть АПЛ. Я и о Лиге чемпионов не мечтал, но выиграл ее! Сейчас у нас прочная основа, с которой нужно работать. Сложнейший период когда-то наступит снова. Ноябрь, декабрь – нас ждет безумие. Без удачи не обойтись, поскольку не все в наших силах», – сказал Клопп.
- Сегодня «Ливерпуль» сыграет с «Тоттенхэмом» в 19:30 по мск.
- В случае победы команда Клоппа оторвется от второй команды АПЛ «Манчестер Сити» на шесть очков.