«Атлетико» в последних восьми играх пропустил один гол

В десятом туре Примеры мадридский «Атлетико» победил «Атлетик» (2:0). Хозяева не пропустили – это означает, что в последних восьми встречах мадридцы позволили соперникам забить один раз.

В этих встречах вратарь Ян Облак отразил 18 из 19 ударов в створ. Пропущенный случился в прошлом туре Примеры против «Валенсии» (1:1).