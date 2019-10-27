«Атлетико» в последних восьми играх пропустил один гол

В десятом туре Примеры мадридский «Атлетико» победил «Атлетик» (2:0). Хозяева не пропустили – это означает, что в последних восьми встречах мадридцы позволили соперникам забить один раз.
В этих встречах вратарь Ян Облак отразил 18 из 19 ударов в створ. Пропущенный случился в прошлом туре Примеры против «Валенсии» (1:1).
- «Атлетико» в текущем сезоне чемпионата Испании пропустил меньше всех голов – пять.
- Мадридцы идут в таблице вторыми.
- Следующий соперник «Атлетико» – «Алавес» (29 октября).
Источник: Бомбардир.ру