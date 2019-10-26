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  • Тальяфико: «Месси не приглашал меня в «Барселону», но я приглашал его в «Аякс»

Тальяфико: «Месси не приглашал меня в «Барселону», но я приглашал его в «Аякс»

26 октября 2019, 11:37
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Защитник «Аякса» Николас Тальяфико заявил, что капитан «Барселоны» Лионель Месси не звал его в каталонский клуб.

«Месси не приглашал меня в «Барселону», но я приглашал его в «Аякс». Голос Месси важен в «Барсе», потому что он очень хороший игрок. Но это не значит, что клуб будет покупать тех, кого хочет Месси. Возможно, в «Барселоне» просто спрашивают его мнение об отдельных игроках», – сказал 27-летний фулбек.

  • Тальяфико и Месси вместе выступают за сборную Аргентины.
  • По информации Marca, в марте «Барса» интересовалась игроком «Аякса», но отказалась платить за него более 20 миллионов евро.

Источник: De Telegraaf
Голландия. Эредивизие Испания. Примера Аякс Барселона Месси Лионель Тальяфико Николас
Комментарии (1)
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Cules2013
1572091601
ветеран Месси в Аяксе. Вот это был бы номер)
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