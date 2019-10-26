Тальяфико: «Месси не приглашал меня в «Барселону», но я приглашал его в «Аякс»

Защитник «Аякса» Николас Тальяфико заявил, что капитан «Барселоны» Лионель Месси не звал его в каталонский клуб.

«Месси не приглашал меня в «Барселону», но я приглашал его в «Аякс». Голос Месси важен в «Барсе», потому что он очень хороший игрок. Но это не значит, что клуб будет покупать тех, кого хочет Месси. Возможно, в «Барселоне» просто спрашивают его мнение об отдельных игроках», – сказал 27-летний фулбек.