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    Тальяфико: «Месси не приглашал меня в «Барселону», но я приглашал его в «Аякс»

    Защитник «Аякса» Николас Тальяфико заявил, что капитан «Барселоны» Лионель Месси не звал его в каталонский клуб.

    «Месси не приглашал меня в «Барселону», но я приглашал его в «Аякс». Голос Месси важен в «Барсе», потому что он очень хороший игрок. Но это не значит, что клуб будет покупать тех, кого хочет Месси. Возможно, в «Барселоне» просто спрашивают его мнение об отдельных игроках», – сказал 27-летний фулбек.

    • Тальяфико и Месси вместе выступают за сборную Аргентины.
    • По информации Marca, в марте «Барса» интересовалась игроком «Аякса», но отказалась платить за него более 20 миллионов евро.

    Источник: De Telegraaf

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    26.10.2019 11:37
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8596

      Cules2013 26 октября, 15:06

      ветеран Месси в Аяксе. Вот это был бы номер)

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