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    Ахметов – о перспективах ЦСКА в ЛЕ: «Еще реально все исправить»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» выразил уверенность, что армейцы по-прежнему имеют неплохие шансы выйти в плей-офф турнира.

    «Конечно, еще реально всe исправить. У нас впереди четыре матча, из которых нужно выжать максимум и набрать побольше очков. Всe в наших силах. Будем работать и стараться побеждать», – сказал Ахметов.

    Источник: «Известия»

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