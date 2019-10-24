Ахметов – о перспективах ЦСКА в ЛЕ: «Еще реально все исправить»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» выразил уверенность, что армейцы по-прежнему имеют неплохие шансы выйти в плей-офф турнира.
«Конечно, еще реально всe исправить. У нас впереди четыре матча, из которых нужно выжать максимум и набрать побольше очков. Всe в наших силах. Будем работать и стараться побеждать», – сказал Ахметов.
- Матч ЦСКА – «Ференцварош» состоится сегодня в 19:55 по московскому времени.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- Армейцы в первых двух турах проиграли «Лудогорцу» (1:5) и «Эспаньолу» (0:2).
Источник: «Известия»