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  • Ахметов – о перспективах ЦСКА в ЛЕ: «Еще реально все исправить»

Ахметов – о перспективах ЦСКА в ЛЕ: «Еще реально все исправить»

24 октября 2019, 11:37
7

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» выразил уверенность, что армейцы по-прежнему имеют неплохие шансы выйти в плей-офф турнира.

«Конечно, еще реально всe исправить. У нас впереди четыре матча, из которых нужно выжать максимум и набрать побольше очков. Всe в наших силах. Будем работать и стараться побеждать», – сказал Ахметов.

Источник: «Известия»
Лига Европы ЦСКА Ференцварош Ахметов Ильзат
Комментарии (7)
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ArReal
1571943207
уже нет!!!!
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CSKA57
1571948563
Исправили...
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RUSARM
1571951656
Ахметов,надо больше играть и забивать,а не языками чесать!! Зазвездились совсем!! На лавку давно пора!!! Просто не кому играть,спасибо руководству,довели великий клуб!!!
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Lilipyt
1571953442
Ференцварош это типичный Сан Марино и вы его обыграть не можете, а в переди еще Лудогорец и Эспаньол. Лучше бы помолчал и не показывал из себя дурака.
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