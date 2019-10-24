Ахметов – о перспективах ЦСКА в ЛЕ: «Еще реально все исправить»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы против «Ференцвароша» выразил уверенность, что армейцы по-прежнему имеют неплохие шансы выйти в плей-офф турнира.

«Конечно, еще реально всe исправить. У нас впереди четыре матча, из которых нужно выжать максимум и набрать побольше очков. Всe в наших силах. Будем работать и стараться побеждать», – сказал Ахметов.