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  • Гендиректор «Газпром Арены»: «Зенит» может провести последние туры РПЛ в сезоне-2020/21 на выезде из-за финала ЛЧ в Петербурге

Гендиректор «Газпром Арены»: «Зенит» может провести последние туры РПЛ в сезоне-2020/21 на выезде из-за финала ЛЧ в Петербурге

23 октября 2019, 13:55
14

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов заявил, что «Зенит» может провести последние туры РПЛ в сезоне-2020/21 на выезде.

– Будут ли какие-то ограничения от УЕФА по использованию газона непосредственно перед финалом?

– Обязательно. Период, когда нельзя нагружать газон, наступит 15 мая. Примерно за месяц до финала организаторы и службы стадиона начнут готовить поле к мероприятию. Газон не будет доступен даже для «Зенита». Календарь следующего чемпионата России будет составлен с учетом этого факта.

– Получается, последние матчи сезона-2020/21 «Зенит» проведет на выезде?

– Скорее всего, да, – сказал Литвинов.

  • «Газпром Арена» – домашний стадион петербургской команды. До этого «Зенит» играл на «Петровском».
  • В 2021 году стадион примет финал Лиги чемпионов.
  • На арене также пройдут матчи Евро-2020.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит
Комментарии (14)
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Amalyy912
1571828462
пусть на Петровиче пыль сдуют!
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bset
1571830066
Самый разгар борьбы, наверняка будет решаться, кто же станет чемпионом. А тут один из главных претендентов не будет радовать своих болельщиков домашними матчами. Уж лучше тогда Петровский.
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APchelov
1571831811
А как насчёт евро2020 следующим летом? Тоже не дадут газон топтать?
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Lester84
1571833949
Выезд на Петровский будет?)))
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Decorhome
1571838845
Все может быть и даже то что одним из финалистов будет Зенит
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Garrincha58
1571841358
может им на время в ФНЛ уйти
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Жорик кекс обжорик
1571841473
короче бомжи без стадиона
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3a zenit
1571841697
а что с Петровским не так?Тогда давайте проведём матчи на открывалке,пусть свиньи сердито похрюкают.))
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