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    Гендиректор «Газпром Арены»: «Зенит» может провести последние туры РПЛ в сезоне-2020/21 на выезде из-за финала ЛЧ в Петербурге

    Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов заявил, что «Зенит» может провести последние туры РПЛ в сезоне-2020/21 на выезде.

    – Будут ли какие-то ограничения от УЕФА по использованию газона непосредственно перед финалом?

    – Обязательно. Период, когда нельзя нагружать газон, наступит 15 мая. Примерно за месяц до финала организаторы и службы стадиона начнут готовить поле к мероприятию. Газон не будет доступен даже для «Зенита». Календарь следующего чемпионата России будет составлен с учетом этого факта.

    – Получается, последние матчи сезона-2020/21 «Зенит» проведет на выезде?

    – Скорее всего, да, – сказал Литвинов.

    • «Газпром Арена» – домашний стадион петербургской команды. До этого «Зенит» играл на «Петровском».
    • В 2021 году стадион примет финал Лиги чемпионов.
    • На арене также пройдут матчи Евро-2020.

    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1467

      Фанат Рубина 2 минуты назад

      а про Педтровский уже в ПИДЕ*Е забыли чтоле?

      или считают что не гоже миллионеров по типу малкома, дзюбы, дриусси, и ко пускать на такой срач стадион?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7161

      silver29 10 минут назад

      Расскажите это Фурсенко, вот он удивится.

      0
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      Рейтинг: +173

      Amalyy912 23 минуты назад

      пусть на Петровиче пыль сдуют!

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