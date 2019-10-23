Гендиректор «Газпром Арены»: «Зенит» может провести последние туры РПЛ в сезоне-2020/21 на выезде из-за финала ЛЧ в Петербурге

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов заявил, что «Зенит» может провести последние туры РПЛ в сезоне-2020/21 на выезде.

– Будут ли какие-то ограничения от УЕФА по использованию газона непосредственно перед финалом?

– Обязательно. Период, когда нельзя нагружать газон, наступит 15 мая. Примерно за месяц до финала организаторы и службы стадиона начнут готовить поле к мероприятию. Газон не будет доступен даже для «Зенита». Календарь следующего чемпионата России будет составлен с учетом этого факта.

– Получается, последние матчи сезона-2020/21 «Зенит» проведет на выезде?

– Скорее всего, да, – сказал Литвинов.