Гендиректор «Газпром Арены»: «Зенит» может провести последние туры РПЛ в сезоне-2020/21 на выезде из-за финала ЛЧ в Петербурге

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов заявил, что «Зенит» может провести последние туры РПЛ в сезоне-2020/21 на выезде.
– Будут ли какие-то ограничения от УЕФА по использованию газона непосредственно перед финалом?
– Обязательно. Период, когда нельзя нагружать газон, наступит 15 мая. Примерно за месяц до финала организаторы и службы стадиона начнут готовить поле к мероприятию. Газон не будет доступен даже для «Зенита». Календарь следующего чемпионата России будет составлен с учетом этого факта.
– Получается, последние матчи сезона-2020/21 «Зенит» проведет на выезде?
– Скорее всего, да, – сказал Литвинов.
- «Газпром Арена» – домашний стадион петербургской команды. До этого «Зенит» играл на «Петровском».
- В 2021 году стадион примет финал Лиги чемпионов.
- На арене также пройдут матчи Евро-2020.
Источник: «Р-Спорт»