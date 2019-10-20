Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: де Хеа и Алиссон – в стартовых составах команд

«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: де Хеа и Алиссон – в стартовых составах команд

20 октября 2019, 17:42

Стали известны составы команд на матч 9-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед»«Ливерпуль». Встреча на «Олд Траффорд» начнется в 18:30 по московскому времени.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Уан-Биссака, Линделеф, Рохо, Джеймс, Мактоминей, Перейра, Фред, Магуайр, Рэшфорд.

Запасные: Ромеро, Джонс, Уильямс, Гарнер, Мата, Гринвуд, Марсьяль.

«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Матип, Фабиньо, Вейналдум, Хендерсон, Мане, Ориги, Фирмино.

Запасные: Адриан, Ловрен, Милнер, Кейта, Чемберлейн, Гомес, Лаллана.

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ливерпуль
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+