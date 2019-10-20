«Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль»: де Хеа и Алиссон – в стартовых составах команд

Стали известны составы команд на матч 9-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль». Встреча на «Олд Траффорд» начнется в 18:30 по московскому времени.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Янг, Уан-Биссака, Линделеф, Рохо, Джеймс, Мактоминей, Перейра, Фред, Магуайр, Рэшфорд.
Запасные: Ромеро, Джонс, Уильямс, Гарнер, Мата, Гринвуд, Марсьяль.
«Ливерпуль»: Алиссон, Робертсон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Матип, Фабиньо, Вейналдум, Хендерсон, Мане, Ориги, Фирмино.
Запасные: Адриан, Ловрен, Милнер, Кейта, Чемберлейн, Гомес, Лаллана.
Источник: Бомбардир.ру