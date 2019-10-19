Уволен главный тренер сборной Болгарии. В понедельник команда проиграла Англии со счетом 0:6

Болгарский футбольный союз объявил об отставке главного тренера национальной сборной Крассимира Балакова.
Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета БФС. Причина увольнения – неудовлетворительные результаты команды.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Йордан Лечков.
- В октябре болгарская сборная провела два матча.
- Сначала команда сыграла вничью с Черногорией (0:0), а затем проиграла Англии (0:6).
- В отборе Евро-2020 болгары занимают последнее место в своей группе.