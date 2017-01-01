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    Уволен главный тренер сборной Болгарии. В понедельник команда проиграла Англии со счетом 0:6

    Болгарский футбольный союз объявил об отставке главного тренера национальной сборной Крассимира Балакова.

    Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета БФС. Причина увольнения – неудовлетворительные результаты команды.

    Исполняющим обязанности главного тренера назначен Йордан Лечков.

    • В октябре болгарская сборная провела два матча.
    • Сначала команда сыграла вничью с Черногорией (0:0), а затем проиграла Англии (0:6).
    • В отборе Евро-2020 болгары занимают последнее место в своей группе.

    Источник: Официальный сайт Болгарского футбольного союза

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +793

      Decorhome 1 час назад

      В футболе все бывает, но с горяча нельзя принимать решения.

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