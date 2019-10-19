Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уволен главный тренер сборной Болгарии. В понедельник команда проиграла Англии со счетом 0:6

Уволен главный тренер сборной Болгарии. В понедельник команда проиграла Англии со счетом 0:6

19 октября 2019, 07:17
1

Болгарский футбольный союз объявил об отставке главного тренера национальной сборной Крассимира Балакова.

Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета БФС. Причина увольнения – неудовлетворительные результаты команды.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Йордан Лечков.

  • В октябре болгарская сборная провела два матча.
  • Сначала команда сыграла вничью с Черногорией (0:0), а затем проиграла Англии (0:6).
  • В отборе Евро-2020 болгары занимают последнее место в своей группе.

Источник: Официальный сайт Болгарского футбольного союза
Отбор ЧЕ-2020 Европа Болгария Балаков Крассимир
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Decorhome
1571465311
В футболе все бывает, но с горяча нельзя принимать решения.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+