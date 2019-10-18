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Болельщики «Ливерпуля»: «АПЛ и телекомпании постоянно пренебрегают болельщиками»

18 октября 2019, 06:38

Болельщики «Ливерпуля» недовольны расписанием АПЛ в Boxing Day.

Планируется, что 26 декабря «Ливерпуль» на выезде сыграет против «Лестера», начало – в 20:00 (21:00 по московскому времени).

Фанатская группировка Spirit of Shankly обратилась с просьбой перенести игры на 15:00.

«В этот день не работает железнодорожное сообщение. Общественный транспорт с большой долью вероятности будет урезан или вовсе не будет функционировать к моменту окончания игры. Болельщики клубов столкнутся с трудностями, добираясь до стадиона и обратно.

Это пренебрежение к болельщикам. Мы не хотим, чтобы и следующая игра «Ливерпуля» с «Вулверхэмптоном» была перенесена на воскресенье, 29 декабря, из-за таких же неудобств по времени.

АПЛ и телекомпании постоянно пренебрегают болельщиками. Но у них есть шанс искупить себя. Поменяйте расписание», – призывают болельщики «Ливерпуля» организаторов календаря.

Источник: The Guardian
Англия. Премьер-лига Ливерпуль
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