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  • Главные новости дня. «Интер» интересуется Дзюбой, «Барселона» согласна сыграть с «Реалом» зимой

Главные новости дня. «Интер» интересуется Дзюбой, «Барселона» согласна сыграть с «Реалом» зимой

17 октября 2019, 22:31
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Дзюба попал в сферу интересов «Интера».

«Локомотив» выкупит Жоау Мариу, «Интер» не против.

Тедеско считает Джикию членом своего тренерского штаба в «Спартаке».

ЦСКА хочет снизить сумму выкупа Лукаса Сантоса.

Судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи.

Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого на тренировке «Зенита».

Де Хеа рискует пропустить два месяца из-за травмы.

«Тоттенхэм» намерен обменять Эриксена на Иско.

Испанские СМИ пишут, что Коутиньо не вернется в «Барселону».

«Барселона» согласна перенести матч с «Реалом» на декабрь.

Испанское класико – под угрозой срыва из-за беспорядков в Каталонии. Похоже, матч перенесут на зиму

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (3)
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САДЫЧОК
1571341483
Никто Дзюбой не интересуется ! Никто на него играть не будет и соответственно , если на него не играют-он полный ноль !
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Plyash
1571345766
Моя бабушка говорила, "лучше быть королём у себя дома,чем никем в гостях".
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nik55
1571378183
если только вместо штанги
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