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    Главные новости дня. «Интер» интересуется Дзюбой, «Барселона» согласна сыграть с «Реалом» зимой

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 22:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3013

      САДЫЧОК 18 минут назад

      Никто Дзюбой не интересуется ! Никто на него играть не будет и соответственно , если на него не играют-он полный ноль !

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