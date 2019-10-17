Главные новости дня. «Интер» интересуется Дзюбой, «Барселона» согласна сыграть с «Реалом» зимой

Дзюба попал в сферу интересов «Интера».

«Локомотив» выкупит Жоау Мариу, «Интер» не против.

Тедеско считает Джикию членом своего тренерского штаба в «Спартаке».

ЦСКА хочет снизить сумму выкупа Лукаса Сантоса.

Судья Галимов прошел проверку на детекторе лжи.

Дзюба пошутил над украинским акцентом Ракицкого на тренировке «Зенита».

Де Хеа рискует пропустить два месяца из-за травмы.

«Тоттенхэм» намерен обменять Эриксена на Иско.

Испанские СМИ пишут, что Коутиньо не вернется в «Барселону».

«Барселона» согласна перенести матч с «Реалом» на декабрь.

Испанское класико – под угрозой срыва из-за беспорядков в Каталонии. Похоже, матч перенесут на зиму