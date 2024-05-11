Головин одним словом отреагировал на включение в команду сезона Лиги 1 в FC 24

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о попадании в команду лучших игроков сезона в чемпионате Франции для игры FC 24 (бывший симулятор FIFA).

Россиянина включили с рейтингом 94.

Он получил карточку с позицией оттянутого форварда.

В этом сезоне Головин забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 25 матчах Лиги 1.

«Работаем», – написал футболист «Монако» в своем телеграм-канале, прикрепив изображение своей карточки в FC 24.

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