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    • Головин одним словом отреагировал на включение в команду сезона Лиги 1 в FC 24

    Головин одним словом отреагировал на включение в команду сезона Лиги 1 в FC 24

    Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о попадании в команду лучших игроков сезона в чемпионате Франции для игры FC 24 (бывший симулятор FIFA).

    • Россиянина включили с рейтингом 94.
    • Он получил карточку с позицией оттянутого форварда.
    • В этом сезоне Головин забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 25 матчах Лиги 1.

    «Работаем», – написал футболист «Монако» в своем телеграм-канале, прикрепив изображение своей карточки в FC 24.

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    Источник: телеграм-канал Александра Головина

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    Комментарии (1)
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    Delis-Pavolk-google
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    Саня, так держать!!!
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